У Львові планують збудувати «Льодову арену».

У Львові на вул. Стрийській, 199 планують збудувати спортивно-розважальний комплекс «Льодова Арена» біля стадіону «Арена Львів» . Депутати Львівської обласної ради проголосували за виділення коштів на проєктно-кошторисну документацію.

На сесії Львівської облради у вівторок¸ 7 грудня, депутати виділили 50 тисяч гривень з обласного бюджету на співфінансування розробки проєктно-кошторисної документації для будівництва спортивно-розважального комплексу «Льодова Арена». За інформацією заступника голови Львівської облдержадміністрації Юрія Бучка, будівництво льодової арени – ініціатива Офісу президента. Такі комплекси планують збудувати практично у всіх обласних центрах. Очікується, що будівництво фінансуватимуть у рамках державної програми розвитку інфраструктури.

Комплекс хочуть облаштувати на 5 тисяч місць.

«Плануємо збудувати зал-трансформер на 5 тисяч місць, де буде не тільки льодова арена, а де можна буде грати футбол, волейбол, займатися різними видами спорту. Зараз на випередження хочемо прийняти рішення щодо виділення коштів на виготовлення ПКД та оголосити тендер. Для того, щоб коли на реалізацію виділять кошти, у нас був готовий проєкт», – розповів Юрій Бучко у коментарі «Твоє Місто».

За інформацією начальника управління капітального будівництва ЛОДА Романа Калагурського, для облаштування комплексу «Льодова Арена» розглядали декілька земельних ділянок, адже необхідно виділити щонайменше 2 га. Найкращим наразі вважають ділянку на вул. Стрийській, 199. На сьогодні вона перебуває у постійному користуванні стадіону «Арена Львів».

Фото v-variant.com.ua, inform.zp.ua