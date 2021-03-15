Туреччина змінила правила в'їзду для туристів.

Відтепер гостям країни доведеться заповнювати електронні анкети і їм буде присвоєно індивідуальний код здоров'я.

Всім іноземцям, котрі в’їжджають до Туреччини з 15 березня, буде необхідно заповнити електронну анкету для отримання «коду здоров'я» (HES code). Про це повідомило турецьке видання Hurriyet Daily News з покликом на слова речника Міністерства охорони здоров'я країни. HES code містить інформацію про локацію та історію переміщень людини.

Туристам доведеться заповнювати документ на сайті не більше ніж за 72 години до в'їзду до Туреччини, після чого всім їм автоматично присвоять код.

«Під час реєстрації на авіарейс пасажирам необхідно пред'явити заповнену форму в електронному або роздрукованому вигляді представникові авіакомпанії. Заповнення цієї форми також може бути перевірено на кордоні Туреччини. Якщо форма не буде заповнена зовсім або в ній буде вказана інформація, яка вводить в оману, то можуть бути вжиті правові та адміністративні санкції. Також вам може бути відмовлено у в'їзді до Туреччини», – повідомили в МОЗ Туреччини.

Згідно з поясненнями представників відомства, HES code необхідний для того, щоб у влади була можливість зв'язатися з відпочивальниками на випадок, якщо з'ясується, що вони контактували із зараженими коронавірусом під час поїздки.

Зараз «кодом здоров'я» користуються ті, хто постійно мешкає на території Туреччини. Його необхідно показувати під час відвідування деяких державних установ і торгових центрів. До того ж з 15 березня адміністрація Стамбула зобов'язала мешканців надавати цей код в хамамах, весільних салонах, кав’ярнях, перукарнях, спасалонах і фітнес-центрах.