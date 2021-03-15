Порошенко підтримав ідею масових щеплень після невдалої заяви, що вакцина – "гімно".

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив про потребу всеохопної вакцинації в Україні для протидії коронавірусній хворобі.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook. Нагадаємо, два тижні тому лідер "ЄС" під час відвідин Івано-Франківщини критикував кампанію зі щеплень в Україні і лаяв владу за провал закупівлі вакцин. При тім вжив щодо вакцини Covishield обсценне слово "гімно".

"Це – захист населення. Але при тій кількості вакцини, яка сьогодні є в Україні, ми, на жаль, ніколи не розірвемо ланцюг захворювання. Треба не менш ніж 80% населення за короткий термін прищепити, щоб ми дійсно розірвали цей ланцюг епідемії. Тільки тоді ми зможемо отримати той ефект, який буде відчутним", – заявив Порошенко.

При тім політик поширив лінк на запис радіоефіру за участю своєї дружини Марини Порошенко, голови постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

"Моя дружина Марина за фахом лікар, тому добре розуміє, що спричинило нову хвилю коронавірусу і що треба негайно робити, щоб захистити людей. Прищеплюватись обов’язково треба", – наголосив Порошенко.

"Приєднуюся до дружини і закликаю центральну владу нарешті усвідомити свою відповідальність і захистити людей", – резюмував він.