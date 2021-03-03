Британська амбасадорка підтвердила, що Covishield є розробкою Оксфорда.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс підтвердила відповідність вакцини Covishield розробці науковців Оксфордського університету і запевнила, що її формула відповідає формулі Oxford/AstraZeneca.

Про це Сіммонс написала у Twitter.

“Фактчек. Вакцина від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними. Covishield – це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, котрі використовуються в Україні, відрізняються за формулою, є категорично неправильним”, – написала посол Великої Британії.

Нагадаємо, 23 лютого Україна отримала 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca індійського виробництва. Станом на ранок 3 березня в Україні вакцинували 6888 людей (перша доза). Зокрема, вакцинувалися Президент України Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зеленського та Степанова звинувачують у провалі закупівель вакцини. Раніше Президент хвалився тим, що Україна законтрактувала кілька мільйонів вакцин. Міністр казав, що вакцинація почнеться ще 15 лютого.

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що влада купила "гімно".