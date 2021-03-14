Галицькі хроніки COVID-19: 14 березня.

Станом на 09:00 14 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 205 734 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1416 нових випадків: 461 – на Івано-Франківщині, 590 – на Львівщині (проведено 1344 ПЛР-тести) та 365 – на Тернопіллі (проведено 999 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 45 летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині, 10 – на Львівщині та 33 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 березня (09:00): 46 369 випадків, 365 нових

м. Тернопіль – 51 особа

Бережанський район – 10 осіб

Борщівський район – 14 особи

Бучацький район – 25 осіб

Гусятинський район – 30 осіб

Заліщицький район – 22 особи

Збаразький район – 23 особи

Козівський район – 17 осіб

Кременецький район – 10 осіб

Лановецький район – 14 особи

Монастириський район – 21 особа

Підволочиський – 16 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 16 осіб

Тернопільський район – 37 осіб

Чортківський район – 55 осіб

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 березня (09:00): 86 507 випадків, 590 нових

м. Львів – 204 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 березня (09:00): 72 831 випадок, 461 новий

Івано-Франківськ – 56 осіб

Тисменицький район – 105 осіб

Надвірнянський район – 48 осіб

Снятинський район – 17 осіб

Косівський район – 27 осіб

Калуський район – 27 осіб

Долинський район – 22 особи

Тлумацький район – 92 особи

Галицький район – 1 особа

Коломийський район – 16 осіб

Рожнятівський район – 12 особи

Богородчанський район – 15 осіб

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 20 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.