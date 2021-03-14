Галицькі хроніки COVID-19: 14 березня.

Станом на 09:00 14 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 205 734 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1416 нових випадків: 461 – на Івано-Франківщині, 590 – на Львівщині (проведено 1344 ПЛР-тести) та 365 – на Тернопіллі (проведено 999 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 45 летальних випадків: двоє людей померло на Тернопільщині, 10 – на Львівщині та 33 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 березня (09:00): 46 369 випадків, 365 нових
м. Тернопіль – 51 особа
Бережанський район – 10 осіб
Борщівський район – 14 особи
Бучацький район – 25 осіб
Гусятинський район – 30 осіб
Заліщицький район – 22 особи
Збаразький район – 23 особи
Козівський район – 17 осіб
Кременецький район – 10 осіб
Лановецький район – 14 особи
Монастириський район – 21 особа
Підволочиський – 16 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 16 осіб
Тернопільський район – 37 осіб
Чортківський район – 55 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 березня (09:00): 86 507 випадків, 590 нових
м. Львів – 204 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 березня (09:00): 72 831 випадок, 461 новий
Івано-Франківськ – 56 осіб
Тисменицький район – 105 осіб
Надвірнянський район – 48 осіб
Снятинський район – 17 осіб
Косівський район – 27 осіб
Калуський район – 27 осіб
Долинський район – 22 особи
Тлумацький район – 92 особи
Галицький район – 1 особа
Коломийський район – 16 осіб
Рожнятівський район – 12 особи
Богородчанський район – 15 осіб
Верховинський район – 3 особи
Рогатинський район – 20 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.14.03.2021