У Великій Британії розпочато слідство проти дружини Башара Асада.

Їй закидають підбурювання до терористичних актів і репресій проти сирійської опозиції.

 

 

Британська поліція розпочала попереднє розслідування щодо Асми Асад, дружини президента Сирії Башара Асада. Про це повідомила в неділю, 14 березня, газета Sunday Times. За підсумками цього розслідування пані Асад може загрожувати позбавлення британського громадянства.

 

Причиною розслідування стали твердження про те, що сирійська перша леді підбурювала до вчинення терористичних актів та виступала на їхню підтримку під час громадянської війни в країні, яка триває вже десять років. Як пише видання, поліція почала такі дії після звернення міжнародної адвокатської палати Guernica 37. Правники організації, яка базується в Лондоні, передали правоохоронним органам докази того, що Асма Асад має вплив в керівництві Сирії і відкрито підтримує сирійські збройні сили.

 

«З березня 2011 року сотні тисяч сирійських громадян були вбиті, зазнали арештів і жорстокого поводження. З'явилися сотні центрів примусового утримання, де утримують під вартою учасників антиурядових протестів, яких катують. Багато з них померли або отримали важкі каліцтва внаслідок тортур», – йдеться в прес-релізі Guernica 37. Юристи організаії пояснюють, що Асма Асад неодноразово виступала на підтримку цих дій силових структур режиму і її заяви можна трактувати як підбурювання до актів тероризму.

 

The Sunday Times уточнює, що на даний момент незрозуміло, чи зможе британський суд розглянути таку справу за відсутності обвинуваченого, однак не відкидає, що щодо неї Інтерпол може видати «червоне повідомлення». В такому випадку дружина сирійського президента не зможе виїжджати за межі Сирії. Асма Асад також може бути позбавлена ​​британського громадянства або Велика Британія може надіслати запит про її екстрадицію.

 

45-річна Асма Асад, народилася і виросла в Лондоні. Вона закінчила Королівський коледж і працювала економічним аналітиком в Deutsche Bank і в інвестиційному підрозділі J. P. Morgan. Майбутній президент Сирії познайомився з нею, коли стажувався у Великій Британії. Вони одружилися в 2000 році. У 2012 році Асма Асад була включена до списку санкцій Великої Британії і Євроунії, також вона підпала під санкції США.

14.03.2021

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