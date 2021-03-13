Галицькі хроніки COVID-19: 13 березня.

 

Станом на 09:00 13 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 204 318 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1997 нових випадків: 719 – на Івано-Франківщині (проведено 1860 ПЛР-тестів), 879 – на Львівщині (проведено 2623 ПЛР-тести)  та 399 – на Тернопіллі (проведено 1337 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано 41 летальний випадок: шестеро людей померло на Тернопільщині, 14 – на Львівщині та 21 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 березня (09:00): 45 632 випадки, 566 нових

м. Тернопіль – 94 особи

Бережанський район – 21 особа

Борщівський район – 26 осіб

Бучацький район – 14 осіб

Гусятинський район – 13 осіб

Заліщицький район – 31 особа

Збаразький район – 16 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 21 особа

Монастириський район – 23 особи

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 20 осіб

Тернопільський район – 68 осіб

Чортківський район – 28 осіб

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 березня (09:00): 85 917 випадків, 879 нових

м. Львів – 435 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 березня (09:00): 72 370 випадків, 719 нових

Івано-Франківськ – 124 особи

Тисменицький район – 39 осіб

Надвірнянський район – 68 осіб

Снятинський район – 24 особи

Косівський район – 59 осіб

Калуський район – 40 осіб

Долинський район – 75 осіб

Тлумацький район – 22 особи

Галицький район – 27 осіб

Коломийський район – 66 осіб

Рожнятівський район – 35 осіб

Богородчанський район – 93 особи

Городенківський район – 17 осіб

Верховинський район – 8 осіб

Рогатинський район – 22 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

13.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Маленькі діти: комп’ютерні ігри змінюють світогляд
Діти, що проводять багато часу, граючи на планшеті, не можуть за деревами побачити лісу.
12.03.21 | | Наука
«Справа Кара-Мурзи» проти Трампа
Максим МУЛЯР
Справа з отруєнням російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи може стати доволі фатальною для рейтингу Дональда Трампа. 
12.03.21 | | У світі
Гени перших багатоклітинних, можливо, досі з нами
Згідно із дослідженням науковців з Університету Каліфорнії у Ріверсайді, м’якотілі істоти едіакарського (вендського) періоду мали такі ж гени, що й сучасні тварини, а також люди.
11.03.21 | | Наука
Вас золь ес бедойтен…
Тарас Прохасько
Сліди залишаються. Незалежно від намірів і зусиль. Переважно там, де годі було цього очікувати.
11.03.21 | | Дискурси
Пам’яті  трьох незабутніх
Перформанс, концерт із улюблених творів та балет, перегляд документальних фільмів й експонування речей із приватних колекцій: 12 та 13 березня у Львівській опері вшановуватимуть пам’ять трьох відомих українських режисерів – Сергія Проскурні, Романа Віктюка та Ярослава Федоришина.
11.03.21 | | Штука
Ми живемо в симуляції?
Науковці вирахували вірогідність сценарію «Матриці».
10.03.21 | | Наука
Любов і смерть у цукерковому Львові
Юрій Винничук
Кримінальні трагедії трьох львівських цукерників – українця, поляка та єврея – у міжвоєнному часі.
10.03.21 | | Дискурси
Похід на Європу Юрія Коцюбинського
Олександр Вітолін
Безславна історія українського націонал-комуніста: від світоча радянської дипломатії до розстрілу за контрреволюційну діяльність 8 березня 1937 року
10.03.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.