Галицькі хроніки COVID-19: 13 березня.

Станом на 09:00 13 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 204 318 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1997 нових випадків: 719 – на Івано-Франківщині (проведено 1860 ПЛР-тестів), 879 – на Львівщині (проведено 2623 ПЛР-тести) та 399 – на Тернопіллі (проведено 1337 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 41 летальний випадок: шестеро людей померло на Тернопільщині, 14 – на Львівщині та 21 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 березня (09:00): 45 632 випадки, 566 нових
м. Тернопіль – 94 особи
Бережанський район – 21 особа
Борщівський район – 26 осіб
Бучацький район – 14 осіб
Гусятинський район – 13 осіб
Заліщицький район – 31 особа
Збаразький район – 16 осіб
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 21 особа
Монастириський район – 23 особи
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 20 осіб
Тернопільський район – 68 осіб
Чортківський район – 28 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 березня (09:00): 85 917 випадків, 879 нових
м. Львів – 435 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 березня (09:00): 72 370 випадків, 719 нових
Івано-Франківськ – 124 особи
Тисменицький район – 39 осіб
Надвірнянський район – 68 осіб
Снятинський район – 24 особи
Косівський район – 59 осіб
Калуський район – 40 осіб
Долинський район – 75 осіб
Тлумацький район – 22 особи
Галицький район – 27 осіб
Коломийський район – 66 осіб
Рожнятівський район – 35 осіб
Богородчанський район – 93 особи
Городенківський район – 17 осіб
Верховинський район – 8 осіб
Рогатинський район – 22 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.13.03.2021