Галицькі хроніки COVID-19: 13 березня.

Станом на 09:00 13 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 204 318 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1997 нових випадків: 719 – на Івано-Франківщині (проведено 1860 ПЛР-тестів), 879 – на Львівщині (проведено 2623 ПЛР-тести) та 399 – на Тернопіллі (проведено 1337 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 41 летальний випадок: шестеро людей померло на Тернопільщині, 14 – на Львівщині та 21 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 березня (09:00): 45 632 випадки, 566 нових

м. Тернопіль – 94 особи

Бережанський район – 21 особа

Борщівський район – 26 осіб

Бучацький район – 14 осіб

Гусятинський район – 13 осіб

Заліщицький район – 31 особа

Збаразький район – 16 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 21 особа

Монастириський район – 23 особи

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 20 осіб

Тернопільський район – 68 осіб

Чортківський район – 28 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 березня (09:00): 85 917 випадків, 879 нових

м. Львів – 435 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

13 березня (09:00): 72 370 випадків, 719 нових

Івано-Франківськ – 124 особи

Тисменицький район – 39 осіб

Надвірнянський район – 68 осіб

Снятинський район – 24 особи

Косівський район – 59 осіб

Калуський район – 40 осіб

Долинський район – 75 осіб

Тлумацький район – 22 особи

Галицький район – 27 осіб

Коломийський район – 66 осіб

Рожнятівський район – 35 осіб

Богородчанський район – 93 особи

Городенківський район – 17 осіб

Верховинський район – 8 осіб

Рогатинський район – 22 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.