Зеленський підтримав санкції США проти Коломойського.

 

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна підтримує рішення США щодо санкцій проти колишніх власників "ПриватБанку" та працює над тим, щоб повернути в країну ці кошти.

 

Про це Зеленкий заявив у відеозверненні, повідомляє "Укрінформ".

 

 

"Щодо санкцій Сполучених Штатів Америки щодо колишніх власників "ПриватБанку". Ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти, щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому, що ми чітко бачимо різницю між поняттями "великий бізнес" та "олігархічний клас". А от прізвища тут не мають жодної різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший", - заявив Зеленський.

 

Президент сказав, для нього важить одне: якщо людина готова працювати законно та прозоро – її підтримають, якщо ж хоче і надалі створювати монополії, контролювати ЗМІ – цей час закінчується.

 

13.03.2021

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