Нічого "сов.сєкрєтно", що б не стало явним

Перед 75-ми роковинами Львівського псевдособору Архів Служби безпеки України разом із Центром досліджень визвольного руху опублікували колекцію розсекречених документів про ліквідацію Української греко-католицької Церкви. У вільний доступ виклали 33 документи, серед яких – телеграма народного комісара державної безпеки СРСР про початок спецоперації, повідомлення про вербування духовенства, депеші про перебіг цієї "невдалої імпрези", як зазначав Йосип Сліпий, і звіти про польовий етап "возз'єднання", зокрема, на ім'я Микити Хрущова.

Матеріали свідчать, що три чверті учасників псевдособору були аґентами НКҐБ, а для проведення заходу влада виділила 400 тисяч рублів. Частина цих документів були відомі фахівцям і раніше – але тепер їх оприлюднено для загального ознайомлення у високій якості (див. за лінком).

Фотохроніка псевдособору

Директор Інституту історії Церкви УКУ Олег Турій каже: "Це є приклад того, як інституція (мається на увазі Галузевий державний архів СБУ, – Z), яка має на собі оце тавро, оті стигмати колишнього КДБ, – як вона може позитивною працею, відкритістю цей імідж абсолютно відкинути, стати цілком абсолютно новою структурою". Турій зазначає: оприлюднення архівів є частиною праці над історичними травмами. "Нам не треба боротися з фантомами минулого, щось вигадуючи – нам треба їх називати на ім'я. І творити своє майбутнє власними руками. Для того ми повинні пізнавати правду. Правда буде нас визволяти", – каже пан Олег, організатор тематичної виставки про 75-ліття заборони УГКЦ.

Окрім того, перед 75-ми роковинами низку документів оприлюднив Державний архів Львівської області. Зокрема, оцифрував фотоальбом із офіційними ілюстраціями псевдособору, котрі містилися у виданні "Альбом иллюстраций общегалицкого собора священников греко-католической церкви".

"Птіцину" – пів мільйона

Документи підтверджують, що псевдособор, покликаний укласти формальне рішення про розрив Української греко-католицької Церкви із Ватиканом та її "возз'єднання" з Москвою, був цілковито спланований і втілювався радянськими спецслужбами від самого задуму й до фінальних зачисток.

Більшість архівних документів позначені грифом "совершенно секретно". На частині з аркушів чітко видно дати розсекречення. Кілька разів трапляється дата: 15.03.2013. Це лише вісім років тому.

У документах згадуються прізвиська аґентів – "Криницкий", "Романова", "Нестеренко", "Автор", "Григорьев", "Лен", "Касьян", "Перемышль", "Лихой", "Клец", "Нестер", "Дон", "Петро", "Метеор", "Корчак", "Маяк", Сокол", "Литератор", інформатори "Крестьянин", "Береза", "Муха", "Новосельский"...

Серед важливих базових документів є телеграма №82 народного комісара держбезпеки СРСР Всеволода Меркулова до наркома УРСР Сергія Савченка, надіслана за півтора місяці до "собору", 25 січня 1946 року: "Сообщаем, что разрешение на проведение собора греко-католической церкви в г. Львове получено. В связи с этим в распоряжение Совнаркома УССР наркомом финансов Союза будет переведено 400 тыс. рублей для передачи их через агента «Птицына» инициативной группе. Деньги передавайте отдельными суммами по мере необходимости в них, однако не ограничивайте инициативную группу в расходах в пределах общей суммы. Продумайте вопрос порядка, срока, формы отчетности об использовании этих денег".

Телеграма наркома безпеки СРСР (Примітка Z: Усі документи надаються для завантаження)

Відібрані совітами делеґати забезпечувалися житлом та харчуванням. На їхній побут грошей не шкодували:

"С целью успешного проведения собора введите в состав делегатов не менее 60-70% агентуры. Обеспечьте также достаточный процент агентуры в составе приглашенных на собор представителей мирян из интеллигенции. Заблаговременно проверьте всех остальных делегатов и гостей с тем, чтобы не пропустить вражеский и неблагонадежный элемент".

Із телеграми випливало, що псевдособор був продуманий до дрібниць. Обумовлюється дата – його треба провести у перший тиждень посту і приурочити "к так называемой неделе православия, т.е., 10 марта". План "імпрези" теж узгоджувався на рівні МҐБ: "Представленный Вами план созыва собора в целом утверждаю". Всі подальші принципові питання належало узгодити із першим секретарем компартії УРСР Микитою Хрущовим.

Перед псевдособором (який Йосиф Сліпий називав "невдалою імпрезою") радянські спецслужби активно займалися вербуванням духовенства. Згідно з телеграмою, незгідних мали заарештувати. При тім емґебісти обговорювали навіть час здійснення репресій – було бажано ув'язнити "активних уніатів" задовго до зборів. А за 10-15 днів до собору надати розголосу цим справам у пресі – повідомити й імена арештантів, і склад злочинів.

Фотохроніка псевдособору

МҐБ дуже сильно переймалася виконавцями спецоперації. У телеграмі йдеться про те, щоб "з відомих вам міркувань" повністю відсторонити від аґентурної роботи "товаришів Каріна і Богданова". Зате із респектом згадується "Птіцин".

Окрім того, у документі фіґурує двоє змовників із Греко-католицької Церкви, котрим іще перед псевдособором дозволили висвятитися в цілі єпископи "Русской православной церкви". Їх не називають на прізвище – лише через аґентурні клички: "Против посвящения в епископы «Иванова» и «Шевчука» возражений нет".

Вкінці телеграми зазначено: "Особенно обращаем ваше внимание на необходимость придерживаться условий строжайшей конспирации относительно нашего участия в подготовке и проведении собора".

Прізвища цих двох ієрархів відомі – 24-25 лютого 1946 року у Володимирському соборі в Києва відбулася хіротонія двох учасників "ініціативної групи" з проведення собору – Михаїла Мельника та Йосипа Пельвецького.

Служба безпеки України опублікувала документ, котрий свідчить, що перед псевдособором отця Мельника взяли під охорону згідно зі "спецзавданням".

Учасників собору шокувала російська мова

Ближче до самого собору Львів перетворився на осідок довколацерковної агентури. Із галицьких сіл і містечок депеші йшли до Львова, зі Львова – в Київ і в Москву.

7 березня заступник народного комісара безпеки УРСР Павло Дроздецький писав наркому СРСР Всеволоду Меркулову про прибуття делегатів.

"Из намеченных на собор 225 деканов и священников было приглашено, после агентурной проверки, 217 человек… Все прибывшие делегаты и гости размещены в гостинницах в хороших условиях. Общее настроение прибывших делегатов вполне благоприятное", – звітував Дроздецький, керівник плану з ліквідації УГКЦ.

У документі зазначається, що частина священників була застрашена упівцями. Приводяться слова священика Слободяна з Тернопільщини, котрий заявив: "Їхати на собор я боюся тому, що у мене велика сім'я. Якщо я поїду, бандити все знищать".

Фотохроніка псевдособору

В інакшій записці на адресу Меркулова Дроздецький описував проведення передсоборної наради.

Згадував, що "одним із характерних" був виступ представника Львівської єпархії Івана Палія, "который говорил об угрозах бандеровцев духовенству".

Голова ініціативної групи Гавриїл Костельник нібито сказав Палію не зважати на погрози: "Бандеровцы урожают сорвать и выборы в Верховный Совет, однако им это не удалось, поэтому всякие угрозы с их стороны не следует принимать во внимание".

У записці згадується інформація, нібито Палій отримав попередження через "нелегалку-оуновку" Катерину Остапчук. Жінка передала священику пакет, "содержавший в себе угрозы".

У перший день проведення собору, 8 березня, заступник наркома безпеки УРСР Павло Дроздецький переслав підсумкову записку першому секретареві Компартії УРСР Микиті Хрущову.

Головний виконавець звітувався про підсумки підготовчої роботи, доповідав про розміщення делегатів, а також їхні настрої. Згадав декілька відмов від участі в соборі. Однак додав, що "приведенные случаи на общее настроение делегатов не оказали влияния".

Доповідна записка Микиті Хрущову про початок псевдособору

Дроздецький доповів, що прокуратура, як і наказувалося, опублікувала в пресі повідомлення про "злочини" ієрархів та їхній арешт, вкупі з Йосифом Сліпим. "Большинство униатских церковников в своих высказываниях не проявляет сочувствия к арестованны и считает, что они заслуживают наказания", – стверджував заступник наркома.

Після тривалої підготовки агентури 8-10 березня 1946 року у Львові реалізували план псевдособору: скасували унію з Римо-католицькою церквою. Відтак УГКЦ вийшла з підпорядкування Ватикану та перейшла під владу Москви – "возз'єдналася".

У документах подаються свідчення сучасників, що "головне, що викликало особливе обурення у всіх українців, що були присутні на богослужіння в св. Юра, було те, що екзарх України Іоан говорив по-російськи. Адже це ж екзарх України".

"Я жити почав лише при радянській владі"

У доповідній записці Микиті Хрущову "про становище греко-католицької церкви після собору" йдеться про те, що після собору Міністерство державної безпеки УРСР зосередило свою увагу на вгамуванні осередків спротиву – "на выявление нелегальной деятельности униатской оппозиции, пытающейся препятствовать воссоединению с русской православной церковью, а также на популяризацию через наши источники решений Собора". Записка датована 4 червня 1946 року.

Емґебісти не уточнювали методів переконань, однак запевняли Хрущова, що всі рішення псевдособору "были восприняты положительно". Декотрі священики саме після подій у Соборі Святого Юра втямили, що совітська церква нестиме добро.

У доповідній записці подаються зізнання священика з Великих Мостів на Львівщині: "Незадолго до Собора я в душе ненавидел православие и готов был умереть, но не итти в православную церковь. Теперь, когда я побывал на Соборе и богослужениях, по православному обряду, увидел отношение высшего православного духовенства к нашему духовенству, когда ощущал в их рукопожатиях и целованиях любовь, у меня и мне подобных опустилась завеса, открылсь глаза, я увидел и уразумел то, чего раньше не видел и не понимал. Я теперь подлинно чувствую себя правоверующим, т.е. православным, отныне для меня уния чужда", – отак емґебісти переказують слова отця.

Доповідна записка Микиті Хрущову з підсумками псевдособору

Хвацька доповідь до Микита Хрущова була вінцем старань спецслужби. Їй передувала жорстка робота по селах і на парафіях.

7 травня 1946 року начальник управління МҐБ УРСР по Дрогобицькій області полковник Майструк звітувався міністрові державної безпеки Савченку, що станом на 1 травня 1946 року на території Дрогобицької області мешкало триста греко-католицьких священників, із котрих 280 приєдналися до ініціативної групи. З-поміж них 60 уже були оформили "церковно-каноническое воссоединеие с русской православной церковью".

Зокрема, полковник Майструк згадував кількох отців, котрі "убрали из обслуживаемых ими церквей портреты пап и "мученика" за унию Иосафата, прекратили упоминание в молитвах папы Римского и начали проводить богослужения по канонам православной церкви".

Майструк перелічував свідчення низки греко-католицьких священників, котрі нібито розкаювалися за свою давню сліпоту.

Цілковито цинічним виглядає фраґмент, у котрому до лояльності совітській владі зізнається літній дяк із Турки. 71-річний чоловік свідчить, що "жити почав я тільки тепер, при радянській владі".

Фрагмент із травневої доповіді з Дрогобицької області

Ієрархи сучасної УГКЦ закликав сприймати матеріали радянських архівів обережно, зокрема, у стосунку до персоналій священників, котрі поіменно згадуються в моторошній хроніці. Глава Церкви Блаженніший Святослав під час презентації виставки звернув увагу: система продукувала багато наклепів – і не все є правдою.

"Тим матеріалам не завжди можна вірити, тому що це є матеріали брехливої системи. Треба мати особливий дар, володіти справді глибокою науковою компетенцією і справжньою методологією, щоб належним чином ці матеріали опрацьовувати і вивчати", – застеріг кир Святослав під час презентації експозиції документів у Києві.

Зв'язки із УПА і перехід у підпілля

Щоправда, документи свідчать і про те, що навіть у роки репресій та повсюдної аґентури знаходилися священики, котрі наважувалися протестувати. У доповідній записці на ім'я Хрущова згадується декан Болехова Володимир Сухий. Під час промови у церкві отець Володимир сказав: "Радянський уряд ліквідовує греко-католицьку віру, примушуючи нас возз'єднатися з православ'ям".

Автори записки зазначають, що під час проповіді Сухий почав плакати, а за ним і решта вірян.

"Оппозиционная часть греко-католического духовенства активизировала свою деятельность против православия и в этом направлении обрабатывает верующих", – ішлося в записці.

У спецповідомленні офіцерів МҐБ радянської Львівщини згадується відомий греко-католицький священик Степан Цибран і його розмова з аґентом "Григор'євим" і донощиком із прізвиськом "Християнин".

Опір отця Степана. Спецповідомлення керівництву Львівського МҐБ

Отець Цибран, який тоді мешкав у селі Якимів недалеко від Буська, казав після псевдособору: "Як же я можу прийняти православну віру? При жодних обставинах не зраджу своїй церкві. Багато священників-католиків перейшли на православ'я, але вони це роблять лише через те, що їм погрожують арештами і засланнями у Сибір, а я цього не боюсь і не зміню свою віру, хоч би мене заарештували і вислати у Сибір".

У спецповідомленні згадується, що Степан Цибран потім публічно закликав парафіян: не піддаватися велінням псевдособору.

Сторінки з книжки "Зерна віри отця Степана Цибрана"

Священник зі сусідського села Володимир Ковальський таки взяв участь у псевдособорі. Однак парафіянам казав, що робив це з примусу: "Я вимушено возз'єднався, лише тому, що боявся арешту. Народ усе це мусить зрозуміти, а в душі я як був, так і залишуся греко-католиком".

Спецслужби доносили своєму начальству, що бунтівні священники "беруться на учет и в активную разработку".

Емґебісти вважали, що частина священників усе ще перебуває під впливом українських повстанців: "Ряд греко-католических священников, ранее неприсоединившихся к Инициативной Группе, особенно из числа немецких пособников и связанных с подпольем ОУН-УПА, остались на прежних враждебных православию позициях", – ішлося в записці на ім'я Хрущова.

У цій же записці зафіксовані перші випадки переходу Української греко-католицької Церкви у підпілля: "В некоторых районах Тернопольской и Станиславской областей установлено наличие нелегальных греко-католических молитвенных домов".

Для УГКЦ починався складний період – катакомб. До відновлення історичної справедливості ще було 43 роки, до падіння радянського монстра – 45 років. А до розсекречення окремих документів – аж 70...