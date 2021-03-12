Галицькі хроніки COVID-19: 12 березня.

Станом на 09:00 12 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 202 321 хворого на сovid-19. За минулу добу – 1965 нових випадків: 695 – на Івано-Франківщині (проведено 1790 ПЛР-тестів), 704 – на Львівщині (проведено 2748 ПЛР-тестів) та 566 – на Тернопіллі (проведено 1240 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 33 летальні випадки: двоє людей померло на Тернопільщині, 11 – на Львівщині та 20 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 березня (09:00): 45 632 випадки, 566 нових
Тернопіль – 131 особа
Бережанський район – 19 осіб
Борщівський район – 38 осіб
Бучацький район – 22 особи
Гусятинський район – 35 осіб
Заліщицький район – 51 особа
Збаразький – 12 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 31 особа
Лановецький – 15 осіб
Монастириський район – 21 особа
Підволочиський – 19 осіб
Теребовлянський район – 32 особи
Тернопільський район – 42 особи
Чортківський район – 76 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 березня (09:00): 85 038 випадків, 704 нових
Львів – 334 особи
Бродівський район – 4 особи
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 26 осіб
Дрогобицький район – 74 особи
Жидачівський район – 20 осіб
Золочівський район – 7 осіб
Кам'янко-Бузький район – 19 осіб
Миколаївський район – 24 особи
Мостиський район – 6 особи
Перемишлянський район – 18 осіб
Пустомитівський район – 75 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 20 осіб
Сокальський район – 12 особи
Старосамбірський район – 3 особи
Стрийський район – 24 особи
Турківський район – 3 особи
Яворівський район – 36 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 березня (09:00): 71 651 випадок, 695 нових
м. Івано-Франківськ – 158 осіб
Тисменицький район – 86 осіб
Надвірнянський район – 111 осіб
Снятинський район – 2 особи
Косівський район – 45 осіб
Калуський район – 48 осіб
Долинський район – 56 осіб
Тлумацький район – 13 осіб
Галицький район – 39 осіб
Коломийський район – 37 осіб
Рожнятівський район – 19 осіб
Богородчанський район – 38 осіб
Городенківський район – 27 осіб
Верховинський район – 4 особи
Рогатинський район – 12 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
12.03.2021