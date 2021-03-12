Галицькі хроніки COVID-19: 12 березня.

Станом на 09:00 12 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 202 321 хворого на сovid-19. За минулу добу – 1965 нових випадків: 695 – на Івано-Франківщині (проведено 1790 ПЛР-тестів), 704 – на Львівщині (проведено 2748 ПЛР-тестів) та 566 – на Тернопіллі (проведено 1240 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 33 летальні випадки: двоє людей померло на Тернопільщині, 11 – на Львівщині та 20 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 березня (09:00): 45 632 випадки, 566 нових

Тернопіль – 131 особа

Бережанський район – 19 осіб

Борщівський район – 38 осіб

Бучацький район – 22 особи

Гусятинський район – 35 осіб

Заліщицький район – 51 особа

Збаразький – 12 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 31 особа

Лановецький – 15 осіб

Монастириський район – 21 особа

Підволочиський – 19 осіб

Теребовлянський район – 32 особи

Тернопільський район – 42 особи

Чортківський район – 76 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 березня (09:00): 85 038 випадків, 704 нових

Львів – 334 особи

Бродівський район – 4 особи

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 26 осіб

Дрогобицький район – 74 особи

Жидачівський район – 20 осіб

Золочівський район – 7 осіб

Кам'янко-Бузький район – 19 осіб

Миколаївський район – 24 особи

Мостиський район – 6 особи

Перемишлянський район – 18 осіб

Пустомитівський район – 75 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 20 осіб

Сокальський район – 12 особи

Старосамбірський район – 3 особи

Стрийський район – 24 особи

Турківський район – 3 особи

Яворівський район – 36 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

12 березня (09:00): 71 651 випадок, 695 нових

м. Івано-Франківськ – 158 осіб

Тисменицький район – 86 осіб

Надвірнянський район – 111 осіб

Снятинський район – 2 особи

Косівський район – 45 осіб

Калуський район – 48 осіб

Долинський район – 56 осіб

Тлумацький район – 13 осіб

Галицький район – 39 осіб

Коломийський район – 37 осіб

Рожнятівський район – 19 осіб

Богородчанський район – 38 осіб

Городенківський район – 27 осіб

Верховинський район – 4 особи

Рогатинський район – 12 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.