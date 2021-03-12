Викрито розтрату бюджетних коштів в ході реконструкції лікарні у Бурштині.

Правоохоронці встановили, що за невиконані роботи у ході реконструкції Бурштинської міської лікарні у 2020 році безпідставно заактовано та сплачено підряднику 230 тисяч гривень. Посадовця Управління капіталнього будівництва в Івано-Франківській області та підрядника підозрюють у службовому підроблені з розтратою бюджетних коштів. Про це сьогодні, 12 березня, повідомила пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.

Фото http://www.if.gov.ua

Реконструкція для створення приймального відділення екстренної невідкладної медичної допомоги у Бурштинській міській лікарні відувається у межах програми «Велике будівництво». Нещодавно голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук звітував, що готовність приймального відділення становить 87%. На ці роботи з держбюджету торік було спрямовано 8 мільйонів 700 тисяч гривень, з місцевого – 3 мільйони 400 тисяч гривень.

Улітку 2020 року Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області оголосило у Prozorro закупівлю послуг з реконструкції приміщення приймального відділення «Бурштинської міської лікарні» з очікуваною вартістю 14 мільйонів 400 тисяч гривень. У тендері перемогло ПП «Брошнівська Будівельна Компанія», яке запропонувало найнижчу вартість з-поміж трьох учасників, - 11 мільйонів 650 тисяч гривень. Договір підряду уклали 21 серпня, пізніше уклали й зміни, відповідно до яких роботи мали бути завершені до кінця 2020 року.

Фото http://www.if.gov.ua

«У подальшому директор підрядної організації склав та видав акти, у яких відобразив роботи, що не були фактично виконані, а посадовець управління, відповідальний за здійснення технічного нагляду, підписав указані документи, підтвердивши їх достовірність. Унаслідок цього на рахунок підрядника було безпідставно перераховано понад 230 тис. грн за нібито виконані роботи», - повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області.

Посадовцю УКБ Івано-Франківської ОДА відповідальному за технічний нагляд повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні, а директорові ПП «Брошнівська Будівельна Компанія» – у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За даними Опендатабот, директором ПП «Брошнівська Будівельна Компанія», зареєстрованого у червні 2018 року, є Віталій Іванський. За інформацією прикарпатських медіа, до 2017 він був помічником депутата Івано-Франківської облради Назарія Іваніва, який також очолював департамент будівництва і ЖКГ Івано-Франківської ОДА з квітня 2016 року до грудня 2017 року, опісля ж став головою Брошнів-Осадоської ОТГ. Віталій Іванський був його помічником до вересня 2017 року. А у жовтні 2017 року у якості директора новоствореної приватного підприємства почав укладати прямі договори на виконання робіт із департаментом УКБ. Користуючись процедурою допорогової закупівлі підрядника залучали до ремонтів шкіл.

Віталій Іванський за перші півтора року підприємницької діяльності уклав у системі ProZorro 22 прямі договори на більш ніж 9 мільйонів гривень, з них 19 – з Департаментом будівництва і ЖКГ ОДА, та при цьому жодного разу у той період не брав участі у конкурентних процедурах, проаналізувала ГО «Антикорупційна платформа».

Перший досвід ремонтів закладів сфери охорони здоров'я ПП «Брошнівська Будівельна Компанія» отримала у 2019 році, перемігши у трьох тендерах УКБ Івано-Франківcькій області на будівництво амбулаторій у Долинському та Рожнятівському районах. Загальна вартість укладених договорів склала трохи більше 19 мільйонів гривень. У всіх випадках підрядник протермінував виконання робіт.

За інформацією аналітичної системи Dozorro, у 2020 році перемогло у п'ятьох тендерах, оголошених УКБ в Івано-Франківьскій області, та уклало угод на загальну суму 81 мільйон 625 тисяч гривень.