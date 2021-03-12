Ліга Європи: "Шахтар" розбитий "Ромою", "Динамо" – "Вільяреалом".

Українські футбольні клуби фатально розпочали свої матчі в 1/8 фіналу Ліги Європи UEFA. "Шахтар" у Римі програв "Ромі" з рахунком 0:3, а київське "Динамо" на власному полі поступилося іспанському "Вільяреалу" – 0:2.

"Динамо" в домашньому матчі виглядало геть непереконливо. Кияни завдали вдвічі менше ударів по воротах, аніж "Вільяреал" – 8 проти 15. При тім іспанці п'ять разів уцілили в ствір воріт, а "динамівці" – жодного, згідно з даними інтернет-ресурсу FootballCritic.

На 30-й хвилині забив Пау Торрес, а на 52-й – Рауль Альбіоль.

"Шахтар" у грі проти "Роми" (котру тренує колишній наставників гірників Паулу Фонсека) виглядав трошки переконливіше – контролював м'яч 62% ігрового часу і завдав 7 ударів по воротах римлян (отримавши 10 у відповідь). Але не міг дорівнятися до "Роми" в ефективності атаки. Так, на 23-й хвилині забив Лоренцо Пеллегріні, на 73-й – Стефан Ель-Шаараві, на 77-й – Джанлука Манчіні.