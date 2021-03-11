Галицькі хроніки COVID-19: 11 березня.

Станом на 09:00 11 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 200 365 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1488 нових випадків: 533 – на Івано-Франківщині (проведено 2003 ПЛР-тести), 600 – на Львівщині (проведено 2200 ПЛР-тестів) та 355 – на Тернопіллі (проведено 1670 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 31 летальний випадок: четверо людей померло на Тернопільщині, 12 – на Львівщині та 15 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 березня (09:00): 45 066 випадків, 355 нових

Тернопіль – 101 особа

Бережанський район – 19 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 12 осіб

Гусятинський район – 14 осіб

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький – 21 особа

Зборівський район – 7 осіб

Козівський район – 9 осіб

Кременецький район – 15 осіб

Монастириський район – 9 осіб

Підволочиський – 16 осіб

Теребовлянський район – 20 осіб

Тернопільський район – 55 осіб

Чортківський район – 42 особи

Шумський район – 8 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 березня (09:00): 84 334 випадки, 600 нових

м. Львів – 298 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 березня (09:00): 70 956 випадків, 533 нові

м. Івано-Франківськ – 117 осіб

Богородчанський район – 18 осіб

Верховинський район – 6 осіб

Галицький район – 56 осіб

Городенківський район – 52 особи

Долинський район – 47 осіб

Калуський район – 21 особа

Коломийський район – 8 осіб

Косівський район – 53 особи

Надвірнянський район – 28 осіб

Тисменицький район – 59 осіб

Тлумацький район – 18 осіб

Рожнятівський район – 21 особа

Рогатинський район – 29 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.