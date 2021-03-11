Галицькі хроніки COVID-19: 11 березня.

Станом на 09:00 11 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 200 365 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1488 нових випадків: 533 – на Івано-Франківщині (проведено 2003 ПЛР-тести), 600 – на Львівщині (проведено 2200 ПЛР-тестів) та 355 – на Тернопіллі (проведено 1670 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 31 летальний випадок: четверо людей померло на Тернопільщині, 12 – на Львівщині та 15 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 березня (09:00): 45 066 випадків, 355 нових
Тернопіль – 101 особа
Бережанський район – 19 осіб
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 12 осіб
Гусятинський район – 14 осіб
Заліщицький район – 3 особи
Збаразький – 21 особа
Зборівський район – 7 осіб
Козівський район – 9 осіб
Кременецький район – 15 осіб
Монастириський район – 9 осіб
Підволочиський – 16 осіб
Теребовлянський район – 20 осіб
Тернопільський район – 55 осіб
Чортківський район – 42 особи
Шумський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 березня (09:00): 84 334 випадки, 600 нових
м. Львів – 298 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 березня (09:00): 70 956 випадків, 533 нові
м. Івано-Франківськ – 117 осіб
Богородчанський район – 18 осіб
Верховинський район – 6 осіб
Галицький район – 56 осіб
Городенківський район – 52 особи
Долинський район – 47 осіб
Калуський район – 21 особа
Коломийський район – 8 осіб
Косівський район – 53 особи
Надвірнянський район – 28 осіб
Тисменицький район – 59 осіб
Тлумацький район – 18 осіб
Рожнятівський район – 21 особа
Рогатинський район – 29 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
11.03.2021