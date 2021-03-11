Галицькі хроніки COVID-19: 11 березня.

 

Станом на 09:00 11 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 200 365 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1488 нових випадків: 533 – на Івано-Франківщині (проведено 2003 ПЛР-тести), 600 – на Львівщині  (проведено 2200 ПЛР-тестів) та 355 – на Тернопіллі (проведено 1670 ПЛР-тестів).

 

 

 

За минулу добу зафіксовано  31 летальний випадок: четверо людей померло на Тернопільщині, 12 – на Львівщині та 15 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 березня (09:00): 45 066 випадків, 355 нових

Тернопіль – 101 особа

Бережанський район – 19 осіб

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 12 осіб

Гусятинський район – 14 осіб

Заліщицький район – 3 особи

Збаразький  – 21 особа

Зборівський район – 7 осіб

Козівський район – 9 осіб

Кременецький район – 15 осіб

Монастириський район – 9 осіб

Підволочиський  – 16 осіб

Теребовлянський район – 20 осіб

Тернопільський район – 55 осіб

Чортківський район – 42 особи

 

Шумський район – 8 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 березня (09:00): 84 334 випадки, 600 нових

м. Львів – 298 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 березня (09:00): 70 956 випадків, 533 нові

м. Івано-Франківськ – 117 осіб

Богородчанський район – 18 осіб

Верховинський район – 6 осіб

Галицький район – 56 осіб

Городенківський район – 52 особи

Долинський район – 47 осіб

Калуський район – 21 особа

Коломийський район – 8 осіб

Косівський район – 53 особи

Надвірнянський район – 28 осіб

Тисменицький район – 59 осіб

Тлумацький район – 18 осіб

Рожнятівський район – 21 особа

Рогатинський район – 29 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

11.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Пам’яті  трьох незабутніх
Перформанс, концерт із улюблених творів та балет, перегляд документальних фільмів й експонування речей із приватних колекцій: 12 та 13 березня у Львівській опері вшановуватимуть пам’ять трьох відомих українських режисерів – Сергія Проскурні, Романа Віктюка та Ярослава Федоришина.
11.03.21 | | Штука
Ми живемо в симуляції?
Науковці вирахували вірогідність сценарію «Матриці».
10.03.21 | | Наука
Святий Тарас
Микола Глібович
Виявляється, якщо навіть батько нації може бути живою людиною, то свободи бути живою людиною для мене самого трохи більше. Бо коли ти дорослий, то ікони трохи недоречні.
10.03.21 | | Штука
Науковці оживили бактерії віком 100 млн років
Дослідження демонструє, наскільки витривалим може бути життя на Землі.
09.03.21 | | Наука
Гріх несанкціонованого літання
Уляна Галич
Для деяких поетів сила первісного Логосу є саме тим творчим рушієм, котрий опрацьовує і трансформує реальність, зрушує з місця гори і дарує відчуття спокою. Малкович рухається саме цим шляхом, ми ж – бодай на коротку мить – можемо стати його супутниками на цій дорозі.
09.03.21 | | Штука
Правда болюча, але вона визволяє
Відзначаємо роковини однієї з чорних сторінок нашої історії: 75 років тому у Львові відбувся "собор", що, згідно з планом НКВС, був покликаний ліквідувати Українську Греко-католицьку церкву
09.03.21 | | Галичина
Коли простір говорить
Назарій Заноз
Як ловити звуки? Чому саундскейпи? Як пізнання аудіоскладової впливає на розуміння територій? Що таке звукова ідентичність? — Звучить усе, а тому так і проситься, аби переносити звукові ландшафти з площини природної в площину мистецьку, перекодовувати й колажувати.
08.03.21 | | Штука
Неандертальці говорили майже як сучасні люди
Запитання про те, чи уміли неандертальці розмовляти, є однією з найбільших загадок антропології, лінгвістики та теорії еволюції.  
08.03.21 | | Наука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.