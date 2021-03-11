Польща й Угорщина оскаржили механізм верховенства права в ЄУ.  

Цей механізм прив'язує виплати з бюджету Унії до дотримання принципів правової держави країнами-членами.

Польща подала в четвер, 11 березня, позов до Європейського суду загальної юрисдикції, що у Люксембурзі. Як повідомило Polskie Radio24 з покликом на слова офіційного речника польського уряду Пьотра Мюллера (Piotr Müller), Варшава поскаржилася на невідповідність базовим угодам Європейської Унії механізму зв'язку між наданням коштів з європейських фондів та принципом дотримання верховенства права.

«Такі рішення не мають правової основи в договорах, вони є втручанням в компетенції держав-членів і порушують право Європейської Унії… Виплата коштів з бюджету ЄУ повинна залежати тільки від виконання об'єктивних і конкретних умов, які явно випливають з положень закону», – заявив Пьотр Мюллер. Він також зазначив, що «сумніви Польщі з самого початку поділяє Угорщина, яка одночасно з Польщею подає свою скаргу».

І, як стало відомо, аналогічну скаргу до суду подала й Угорщина. «Будапешт не може допустити, щоб положення, яке серйозно порушує європейське законодавство, залишилося в силі», – пояснила угорська міністерка юстиції Юдіт Варґа (Judit Varga).

Подані до Суду ЄУ скарги урядів Польщі й Угорщини стосуються угоди, ухваленої ще в грудні минулого року. Тоді лідери країн-членів Унії погодили багаторічний бюджет спільноти, фонд відновлення та механізм розподілу бюджетних коштів ЄУ між країнами з урахуванням дотримання ними принципу верховенства права. Згідно з новими нормами, виплати зі спільного бюджету ЄУ можуть бути забрані від держав-членів, в яких буде підтверджено порушення верховенства права.