Львівські поліклініки переобладнують під стаціонари для хворих на covid-19.

Депутати Львівської міської ради сьогодні, 11 березня, утворили спеціальну «медичну» комісію, яка має провести огляд міських поліклінік та оцінити придатність будівель медичних закладів для розміщення тимчасових шпиталів для лікування хворих на COVID, повідомила пресслужба Львівської міськради.

Фото https://city-adm.lviv.ua

«Треба прогнозувати завтрашній день. Ми бачимо, якою є ситуація в сусідніх областях. Ми, найперше, будемо дивитись приміщення наших поліклінік, і ця робота вже триває, а також інші приміщення. Потрібно звільнити лікарні від пацієнтів з менш складними захворюваннями. Їх плануємо перевести у денні стаціонари поліклінік, які повинні на час карантину працювати 24/7», – пояснив міський голова Андрій Садовий.

Завдяки перепрофілюванню приміщень поліклінік під цілодобові стаціонари, очікується вивільнити ще близько 700 місць для хворих на ковід пацієнтів у лікарнях.

За інформацією директорки юридичного департаменту ЛМР Гелени Пайонкевич, депутати обстежуватимуть поліклінічні будівлі за такими адресами: вул. Гетьмана І. Мазепи, 25 (поліклінічне відділення №2 КНП «1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева»), вул. В. Навроцького, 23 (амбулаторія сімейної медицини №4 КНП «4-а міська поліклініка м. Львова»), вул. Я. Стецька, 3 (КНП «4-а міська клінічна лікарня м. Львова»), вул. В. Симоненка, 2 (КНП «2-а міська поліклініка м. Львова»), просп. Червоної Калини, 68 (КНП «4-а міська поліклініка м. Львова»), вул. Медової Печери, 1 (КНП «6-а міська поліклініка м. Львова»), вул. І. Виговського, 32 (КНП «5-а міська поліклініка м. Львова»).

Комісію очолить перший заступник міського голови Андрій Москаленко, а до її складу також входитимуть в.о. гендиректора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко та депутат Львівської міськради Валерій Веремчук. Крім обстеження, комісія разом з керівниками поліклінік, у яких розгорнуть шпиталі, має розробити кошториси витрат на їх облаштування.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Також депутати внесли зміни у бюджет Львова на 2021 рік, передбачивши 18 мільйонів гривень на облаштування тимчасових шпиталів для хворих на коронавірус. Ці кошти, відповідно до ухвали від 9 березня, отримають Міська лікарня швидкої допомоги та 8 міська клінічна лікарня.

У такий спосіб у Львові до кінця березня планують збільшити загальну кількість ліжок для хворих на коронавірус до 2 тисяч.