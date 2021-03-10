Галицькі хроніки COVID-19: 10 березня.

Станом на 09:00 10 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 198 868 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1173 нових випадків: 502 – на Івано-Франківщині (проведено 1490 ПЛР-тестів), 523 – на Львівщині (проведено 1524 ПЛР-тести) та 148 – на Тернопіллі (проведено 1089 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 31 летальний випадок: четверо людей померло на Тернопільщині, 11 – на Львівщині та та 16 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 березня (09:00): 44 711 випадків, 148 нових

м. Тернопіль – 63 особи

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 14 осіб

Бучацький район – 2 особи

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 7 осіб

Козівський район – 6 осіб

Кременецький район – 21 особа

Підволочиський район – 4 особи

Теребовлянський район – 2 особи

Тернопільський район – 11 особа

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 березня (09:00): 83 734 випадки, 523 нових

м. Львів – 316 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 березня (09:00): 70 423 випадки, 502 нових

м. Івано-Франківськ – 67 осіб

Богородчанський район – 25 осіб

Верховинський район – 4 особи

Галицький район – 58 осіб

Городенківський район – 28 осіб

Долинський район – 16 осіб

Калуський район – 30 осіб

Коломийський район – 29 осіб

Косівський район – 41 особа

Надвірнянський район – 67 осіб

Снятинський район – 11 осіб

Тисменицький район – 54 особи

Тлумацький район – 52 особи

Рожнятівський район – 4 особи

Рогатинський район – 16 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.