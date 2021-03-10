Галицькі хроніки COVID-19: 10 березня.

Станом на 09:00 10 березня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 198 868 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1173 нових випадків: 502 – на Івано-Франківщині (проведено 1490 ПЛР-тестів), 523 – на Львівщині (проведено 1524 ПЛР-тести) та 148 – на Тернопіллі (проведено 1089 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 31 летальний випадок: четверо людей померло на Тернопільщині, 11 – на Львівщині та та 16 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції в Галичині становить 2,15%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 березня (09:00): 44 711 випадків, 148 нових
м. Тернопіль – 63 особи
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 14 осіб
Бучацький район – 2 особи
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район – 7 осіб
Козівський район – 6 осіб
Кременецький район – 21 особа
Підволочиський район – 4 особи
Теребовлянський район – 2 особи
Тернопільський район – 11 особа
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 березня (09:00): 83 734 випадки, 523 нових
м. Львів – 316 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 березня (09:00): 70 423 випадки, 502 нових
м. Івано-Франківськ – 67 осіб
Богородчанський район – 25 осіб
Верховинський район – 4 особи
Галицький район – 58 осіб
Городенківський район – 28 осіб
Долинський район – 16 осіб
Калуський район – 30 осіб
Коломийський район – 29 осіб
Косівський район – 41 особа
Надвірнянський район – 67 осіб
Снятинський район – 11 осіб
Тисменицький район – 54 особи
Тлумацький район – 52 особи
Рожнятівський район – 4 особи
Рогатинський район – 16 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 березня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
10.03.2021