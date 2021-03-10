Президент Чехії вимагає відставки міністра за протидію російській вакцині.

Земан поклав на керівника МОЗ відповідальність за зростання числа смертей від COVID-19.

 

 

Президент Чехії Мілош Земан заявив про намір запропонувати прем'єр-міністру республіки Андрею Бабішу відправити до демісії міністра охорони здоров'я Яна Блатни (Jan Blatný) і директорку Державного інституту з контролю за лікарськими препаратами Ірену Сторову (Irena Storová). Глава держави розкритикував їх за протидію планам закупівель російської вакцини від коронавируса «Спутник V», не чекаючи реєстрації препарату в Європейській аґенції лікарських засобів (European Medicines Agency – ЕМА). Про це Мілош Земан повідомив в опублікованому в середу, 10 березня, інтерв'ю празькому інтернет-виданню Parlamentní listy.

 

«Головними перешкодами ("Спутника V" в Чехії – Z) є міністр охорони здоров'я Блатни і директорка Державного інституту з контролю за ліками Сторова. Я бачу вирішення цієї ситуації у демісії обох», – вказав Земан. Він планує підняти питання про відставку на найближчій нараді з прем'єром.

 

Президент Чехії покладає на главу МОЗ та директорку Інституту пряму відповідальність за те, що в країні зросло число летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19, досягши понад 200 на добу. Президент Чехії висловився також і за демісію міністра закордонних справ Томаша Петржічека (Tomáš Petříček). Глава МЗС, за словами Земана, занадто зосередився на висуненні своєї кандидатури на посаді голови Чеської соціал-демократичної партії. Петржічек теж твердо виступає за застосування вакцин лише після реєстрації відповідним органом Європейської Унії.

 

Тим часом Земан висловив незадоволення тим, що в ЕМА процес реєстрації вакцин, призначених для країн-членів ЄУ, триває занадто довго. Тож президент наполягає на тому, що дозвіл на використання повинен дати національний регулятор – як це сталося раніше в Угорщині і Словаччині. «Чехія, в якій епідеміологічна ситуація є однією з найважчих в ЄУ, потребує "Спутника V" невідкладно. Італія у вівторок придбала "Спутник V" і побудує на своїй території завод з його виробництва», – наголосив він.

10.03.2021

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