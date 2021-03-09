У Львові не виключать локдауну: облаштують ще 700 ліжок для пацієнтів з COVID.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що не виключає введення локдауну у місті. Для прийому пацієнтів з covid-19 до кінця березня облаштують ще 700 ліжок та розгорнуть два тимчасові госпіталі. Введення дистанційного навчання наразі відклали до четверга, 11 березня, повідомила пресслужба Львівської міськради.

Фото https://city-adm.lviv.ua

«Щодо локдауну, тому думаю, що він цілком можливий. Зараз локдаун є на Франківщині, Закарпатті, Чернівецькій області. Також схожа ситуація є в світі: Естонія пішла на локдаун, в деяких країнах вже немає де лікувати хворих. Хвиля вірусу поступово заповнює Львівщину, тому ми на порозі дуже непростих рішень, але вірю, що ми зі всім впораємось», – сказав міський голова у ранковому ефірі на радіо.

Він також зазначив, що зараз ситуація є досить тривожною. За інформацією медиків, ця хвиля вірусу є дуже агресивною, щодня до лікарень поступає близько 30 нових пацієнтів.

На своєму засіданні міська комісія з питань ТЕБ і НС вирішила:

– облаштувати додаткових 700 ліжок для інфікованих у медзакладах міста, і довести їх кількість до кінця березня до 2 тисяч. На сьогодні із 1300 заповнено 534;



– облаштувати два тимчасові шпиталі як підрозділи Лікарні швидкої допомоги і 8-ї міської лікарні, їх місце розташування поки не уточняють;



– створити рішенням Львівської міськради спецкомісію, яка розгляне можливість перепрофілювання п’ятьох міських поліклінік;



– відновити роботу мобільної лабораторії для тестування на COVID в аеропорту;

– посилити роботу моніторингових мобільних бригад, які слідкують за дотриманням карантину.

Фото https://city-adm.lviv.ua

Відносно роботи шкіл і дитсадків, поки що вирішили не вводити дистанційне навчання. Це рішення розглядатимуть у четвер, 11 березня, на підставі даних моніторингу захворюваності.

Як відомо, у п’ятницю 5 березня обласна комісія з питань ТЕБ і НС рекомендувала розглянути питання про дистанційне навчання у навчальних закладах Львова.

«Сьогодні діти у Львові навчаються. Деякі школи перейшли на дистанційне навчання, адже вони мають право самостійно приймати такі рішення, але наказу по цілому місту не було. Ми не виключаємо, що найближчим часом таке може бути, адже спостерігаємо різкий ріст кількості хворих», – повідомив Андрій Садовий.