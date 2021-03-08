На Франківщині проведуть 3D-сканування 50-ти історичних пам'яток.

 

Фахівці Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу розпочали 3D-сканування 50-ти об’єктів спадщини області, які мають культурно-мистецьку, історичну цінність і є туристично привабливими. Проєкт реалізують у межах ґранту «Розвиток транскордонного співробітництва щодо популяризації об’єктів історичної та культурної спадщини на транскордонній території Румунії і України», повідомив начальник відділу туризму Івано-Франківської ОДА Віталій Передерко.

 

Фото www.facebook.com/vitaliy.perederko


Віртуалізовані об’єкти будуть розміщені на спеціалізованому сайті проєкту і на головному туристичному порталі області www.iftourism.com.

 


Сканування розпочали із церкви Царя Христа в місті Івано-Франківськ, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення.


«Храм зводився у візантійському стилі із п'ятьма куполами (на зразок Софійського собору) за планами львівського архітектора О.Пежанського. Загальне керівництво усіма роботами здійснював відомий український будівельник Т. Грицак», – розповів Віталій Передерко.

 

Фото www.facebook.com/vitaliy.perederko


Будівництво церкви почали у 1928-му році, завершили – у 1935-му. У 1957 році церкву закрили й передали заготівельній конторі. Тут розмістили склад меблів, а згодом – державний архів. Після виходу УГКЦ з підпілля монастирську церкву повернули отцям чину Святого Василія Великого. У 1989 році храм освятили. Наразі при церкві Царя Христа діють численні парафіяльні спільноти.

 

08.03.2021

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