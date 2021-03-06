На тему Неруди

Василь МАХНО

 

я колись прочитав у Неруди що мох

і тверде молоко – тіло жінки немов

і ячмінь підгорілий – і житня стерня

щось із музики звісно – а щось із руди

–із Нерудиних мідних копалень рудих

–із будинку прив’язаного до стерна

 

із прихованих в бухтах зими кораблів

із матроського поту й твердих  мозолів

ось картуз – на засніжений пагорб чола

ось тютюн – для прокурених бронхів й легень

але тіло та вірші – із Пісні пісень

а от смуток зі смертю  – з вогню і тепла

 

а він каже що жінка – це мох й молоко

що земля не закінчиться за маяком

що прожити в будинку так наче на рейді

поштарі розфасують листи з видавництв

восени морячки покрадуть відданиць

в білих вельонах з світла і крейди

 

заховатись в провінцію – в сіль – у письмо

почепити при вході масивний замок

залишити вітчизну – вернутись – померти

стугоніти під небом над краєм землі:

то ячменем в мішках на чужім кораблі

то твердим молоком – то поетом

 

я не знаю навіщо потрібно йому

апельсин і цибулю – копальню й тюрму

дощ зі штормом – дівчат з морячками

щоб сказати що тіло – це мох з молоком

щоб любити одну – а писати кільком

щоб не ждали його й не чекали

 

в прибережнім будинку на острові Неґра

у країні що тягнеться линвою  нерва

дзвонарем перед штормом в роки лихоліть

хлібом – спеченим з рижу й ячменю

віршем – що поміщається в жменю;

світлом – поруч з вином на столі

 

з міднорудних копалень й кар’єрів селітри

із поривів терпкого морського повітря

із засушених кактусів – моху та тлі

його мова – жінки – помаранчі й цибуля:

і прощальний метелик повітря церує

і зника за будинком у сизій імлі

 

 

06.03.2021

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