JAZZ IN LOVE: львівська філармонія запрошує на перші весняні концерти.

У Львові у понеділок, 8 березня на сцені театру ім. М. Заньковецької Paul Komolafe (Нігерія), Юлія Швед та гурт Shockolad виступатимуть із весняними концертами JAZZ IN LOVE. Артисти творитимуть музику, яка зароджена з любові до імпровізації – найкращі джазові мелодії, повідомили організатори.

Фото https://bigshow.ua

В концерті будуть об’єднані як світові сучасні джазові хіти у власних аранжуваннях Shockolad, так і українські ретро пісні в оригінальних джазових інтерпретаціях.

Музика, яка лунатиме, буде пронизана відчуттями весни та одного з найцінніших почуттів людства, почуття, завдяки якому людина є людиною у всіх значеннях цього слова, – любові.

Фото https://bigshow.ua

Як відомо, лідерами Shockolad є одні з найяскравіших джазових музикантів України та східної Європи Ігор Гнидин та Анастасія Літвінюк. До них доєднаються басист Андрій Кохан, яскрава вокалістка Юлія Швед та оригінальний голос від Пола Комолафе з Нігерії.

Фото https://bigshow.ua

Концерти відбуватимуться із дотриманням карантинних вимог. Кількість місць обмежена. Квитки на перший захід можна замовити за посиланням, на другий – за цим.