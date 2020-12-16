Російського активіста Котова, який виступав проти анексії Криму, звільнили із колонії.

 

Відомий російський активіст Костянтин Котов, який виступав проти анексії Криму і був засуджений на півтора року за "неодноразове порушення правил проведення публічних заходів", вийшов на свободу з виправної колонії №2 в місті Покрові Володимирської області Росії.

 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

 

 

Костянтин Котов відбув в ув’язненні 493 дні і повністю відсидів покарання.

 

"Справа Котова" – одна з найгучніших в історії протестного руху 2019 року. 34-річний програміст брав участь в кількох політичних акціях, а також був одним з ініціаторів щоденних пікетів біля адміністрації президента Росії щодо обміну російських і українських політв’язнів, допомагав захопленим у Керченській протоці українським морякам, виступав проти анексії Криму.

 

За літо 2019 року його тричі заарештовували або штрафували через різні протестні акції. 10 серпня його заримали в центрі Москви і засудили за так званою "Дадінською статтею", через "неодноразове порушення правил проведення масових заходів".

 

16.12.2020

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