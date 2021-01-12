Росія ув'язнила трьох кримських татар у "справі Хізб ут-Тахрір".

У вівторок 12 січня Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок фігурантам білогірської "справи Хізб ут-Тахрір".

Як повідомляє видання "Крим.Реалії", покликаючись на "Кримську солідарність", усім трьом підсудним призначили покарання у вигляді позбавлення волі в колонії суворого режиму. Енвера Омерова засудили до 18 років, Айдера Джеппарова – до 17 років, Різу Омерова – до 13 років ув'язнення.

Зокрема, Енвера Омерова звинуватили за ч. 1 ст. 205.5 КК Росії ("Організація діяльності терористичної організації"). Різу Омерова та Айдера Джеппарова звинуватили за ч. 2 ст. 205.5 КК Росії ("Участь у діяльності терористичної організації"). Пізніше всім фігурантам додали ще одне обвинувачення за ч. 1 ст. 30 та ст. 278 КК Росії ("Підготовка до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою").

У "Кримській солідарності" з посиланням на матеріали справи повідомляють, що "обвинувачені не мали зброї, вибухівки, боєприпасів, не планували здійснювати терористичний акт і не закликали інших до вчинення терористичних дій".

"Відсутні будь-які докази, що свідчать про спробу повалення конституційного ладу Російської Федерації та захоплення влади. Матеріали справи містять аудіозаписи, на яких зафіксовано, що засуджені вели дискусії на релігійні й політичні теми. Що фактично і стало єдиним доказом скоєння ними злочину терористичного характеру", – зазначають активісти.

Біля будівлі суду в Ростові, а також у Сімферополі біля підконтрольного Росії Кримського військового гарнізонного суду, де оголошення вироку повинні були організувати через відеоконференцзв'язок, зібралися десятки кримських татар.

Напередодні десятки кримськотатарських активістів вирушили з Криму до Ростова-на-Дону на засідання суду щодо оголошення вироку фігурантам білогірської "справи Хізб ут-Тахрір". Але ввечері 11 січня на Керченському мосту співробітники російської поліції під приводом перевірки документів утримували кримських татар усю ніч. Вранці всі вони змушені були повернутися назад до Криму.

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії скасувати рішення у білогірській "справі Хізб ут-Тахрір" і негайно звільнити Енвера та Різу Омерова, Айдера Джеппарова, а також усіх незаконно утримуваних громадян України.

У МЗС наголошують, що бранців незаконно затримали на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим силові структури окупаційної адміністрації та незаконно переправили на територію Росії до Ростова-на-Дону.

У зовнішньополітичному відомстві вважають, що досудове слідство і судовий процес проходили з "численними процедурними порушеннями та в умовах повного ігнорування наданих захистом доказів непричетності обвинувачених в інкримінованих діяннях, що вказує на політичну вмотивованість рішення" засудити кримчан на тривалі терміни.

"Зазначені вироки є черговим доказом використання російської судової системи, яка не має нічого спільного із правосуддям, для продовження політики переслідування кримських татар і придушень будь-яких ознак інакомислення в окупованому Криму", – зазначила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

У МЗС України закликали міжнародне співтовариство засудити застосування Росією "політичних переслідувань проти громадян України", а також посилити політико-дипломатичний тиск "з метою звільнення незаконно затриманих нею українців і кримських татар".

"Росія повинна припинити системні політичні переслідування в тимчасово окупованому Криму і дотримуватися своїх зобов'язань як держава-окупант відповідно до міжнародного права", – підкреслили у міністерстві.

У прокуратурі Криму заявили: "Це чергова хвиля репресій, спрямована на дискредитацію представників корінного народу Криму. Незаконні вироки громадянам України в політично мотивованих справах «Хізб ут-Тахрір» – яскравий приклад реалізації політики держави-окупанта, спрямованої на переслідування кримчан за релігійними ознаками".

У відомстві вважають, що Росія використовує суди для "залякування населення півострова і придушення свободи слова, свободи релігії".

У прокуратурі також зазначили, що відомство здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами незаконного переслідування кримських татар на території Кримського півострова (ч. 1 ст. 146, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 162 КК України).

"Зараз прокуратура автономії повідомила про підозру старшому слідчому незаконно створеного слідчого відділу Управління ФСБ Росії в Республіці Крим і Севастополі. Збираються докази причетності інших працівників окупаційних правоохоронних органів до незаконних переслідувань громадян України в Криму", – додали в прокуратурі АРК.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" у 2003 році, включивши до списку об'єднань, названих "терористичними".