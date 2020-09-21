Кримський блогер Мемедемінов вийшов із російської колонії.

 

Громадянський журналіст, блогер, медіа-координатор громадянського руху "Кримська солідарність" Наріман Мемедемінов звільнився із колонії-поселення №8 у селищі Садковське, що в Ростовській області у Росії.

 

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії", покликаючись на адвоката Еміля Курбедінова.

 

 

Наріман Мемедемінов відбув увесь термін ув'язнення за звинуваченням у публічних закликах до терористичної діяльності.

 

Зустрічати кримського блогера прибув генеральний консул України Тарас Малишевський.

 

"Вихід Нарімана затягнувся на декілька годин. Ми приїхали о 9 ранку. Нарімана випустили тільки ближче до обіду. Наріман у хорошому настрої і в доброму гуморі. Потихеньку усвідомлює, що відбувається. Їдемо додому. Слава Богу, колонія позаду", – розповів Курбедінов.

 

На початку червня 2020 року Мемедемінова етапували в колонію-поселення №8 у селище Садковське на півдні Росії.

 

У жовтні 2019 року суд засудив Мемедемінова до двох з половиною років ув'язнення в колонії-поселенні.

 

Захист Мемедемінова заявив про намір подавати позов до Європейського суду з прав людини.

 

Низка українських правозахисних і медійних організацій закликали міжнародні організації та уряди країн Євросоюзу, США, Канади, Японії вимагати від Росії звільнення Мемедемінова.

 

Військовий апеляційний суд міста Власіха Московської області 14 травня залишив чинним вирок кримському блогеру, громадянському журналістові Наріману Мемедемінову за звинуваченням у публічних закликах до терористичної діяльності.

 

МЗС України висловило протест у зв'язку з рішенням російського апеляційного суду.

 

Наріман Мемедемінов – кримськотатарський блогер, громадський журналіст. Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінова звинуватили за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, здійснені з використанням мережі Інтернет).

 

Претензії у російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедемінов вів із 2013 до 2015 року. В ньому розміщені кілька десятків відеороликів із коментарями політичних подій і тем, закликами дотримуватися норм ісламу і думками про російські державні свята: "День захисника вітчизни", "Міжнародний жіночий день", "День захисту дітей" та інші.

 

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України.

 

21.09.2020

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