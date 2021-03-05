Помер багатолітній патріарший протодиякон УГКЦ Михайло Продиус.

На 64 році життя перестало битися серце багатолітнього патріаршого протодиякона Михайла Продиуса. Родині висловилюють глибокі співчуття, вірян закликали помолитися за душу новопредставленого, повідомили у Київській архиєпархії УГКЦ.

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Це був диякон, який гідно виконував своє служіння поряд багатьох єрархів УГКЦ, а зокрема він служив дияконом з Патріархами Мирославом-Іваном кардиналом Любачівським, Любомиром кардиналом Гузаром та Блаженнішим Святославом.

Останні роки свого життя Михайло Продиус служив у Київській архиєпархії УГКЦ. Зокрема дияконував у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві та разом із єпископами відвідував багато парафій Київщини, Вінниччини, Житомирщини, Чернігівщини та Черкащини.

Фото www.facebook.com/stepan.sus.7

«Ми будемо усі сумувати за Вами, наш дорогий дияконе Михайло!! Сьогодні вся Церква супроводжує Вас молитвою... Спочивайте з Богом!» – написав голова пасторально-міграційного відділу Патріаршої курії УГКЦ Степан Сус на своїй facebook-сторінці.

Про деталі похоронних богослужінь повідомлять згодом.

Зазначимо, Михайло Продиус народився на Львівщині, у селі Бринці. У Чин диякона його поставили 8 березень 1993 року. Був одружений, виховував двох дітей: сина Тараса та доньку Христину.