У Львові покажуть мюзикл-сенсацію «Гуцулка Ксеня».

Мюзикл-сенсація «Гуцулка Ксеня» приїде до Львова на свято весни 8 березня о 15:00 та о 19:30 у Львівському театрі опери і балету відбудеться мюзикл-сенсація «Гуцулка Ксеня». Шоу покажуть о 15:00 та о 19:30 у Львівському театрі опери і балету.

Фото https://bigshow.ua

Народжена у Івано-Франківську під керівництвом колективу Народного артиста України та лауреата Шевченківської премії Ростислава Держипільського, вистава спричинила справжню сенсацію. Підтвердження тому – 25 аншлагів поспіль, зазначають організатори.

Під час дійства звучатиме музика легендарного українського композитора Ярослава Барнича у сучасному аранжуванні, написаному головним диригентом Франківського драмтеатру Богданом Ткачуком. Оркестр з 20 чудових музикантів під його керівництвом постійно знаходиться на сцені, створюючи живий та атмосферний супровід подіям та пісням вистави.

Фото https://bigshow.ua

Сюжет, такий же легкий та цікавий, як і музика мюзиклу. До Ворохти зі США прибувають українські емігранти, щоб знайти молодому хлопцеві наречену в Карпатах. Батько заповідав йому мільйон доларів, але за умови, якщо він знайде на історичній батьківщині «свідому українку» і одружиться з нею.

Фото https://bigshow.ua

Мюзикл унікальний тим, що в ньому беруть участь 30 акторів. Танцювальні номери з елементами сучасної хореографії зберігають автентичний український лейтмотив. Серед костюмів можна буде побачити унікальну колекцію гуцульських гунь Руслани Гончарук. Родзинка сценічного рішення – лазерне шоу від команди «Show Service», яке створює неймовірні ефекти як на сцені, так і в залі. Хореограф-постановник – Дмитро Лека.

Захід відбуватимуться з дотриманням карантинних норм: у продажі є квитки лише на 50% місць. Квитки на першу постановку можна знайти за посиланням, на другу – за цим.