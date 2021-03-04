На Франківщині на флагшток у музеї Степана Бандери виділили 1 мільйон гривень.

 

На будівництво монументального флагштока в Історико-меморіальному музеї Степана Бандери у Старому Угневі Івано-Франківська облрада передбачила у бюджеті 1 мільйон гривень. Планують спорудити 50-метровий монумент.

 

Фото http://museum.if.ua

 

Депутати підтримали фінансування будівництва монументального знака-флагштока на території музею ім. Степана Бандери під час засідання, на якому розглядали розподіл коштів бюджету розвитку. Розпорядником робіт визначили департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування й архітектури Івано-Франківської ОДА.

 

Фото https://report.if.ua

 

Директор Івано-Франківського музею визвольної боротьби Ярослав Коретчук повідомив, що вартість проєкту спричинила значний резонанс.

 

«Ви мене засипали питаннями щодо того, що Івано-Франківська обласна рада виділила на флагшток в Історико-меморіальному музеї ім. Степана Бандери 1 мільйон гривень. І що ця сума надто колосальна. Чого я тільки не почув. І про корупцію, і що флагшток з маленької труби коштує кілька тисяч гривень. І звинувачення керівництва обласної ради й голови Олександра Сича», – зазначив Коретчук у дописі на своїй facebook-сторінці.

 

Він додав, що моніторив ціни на флагшток, і 1 мільйона гривень може виявитися замало.

 

«Наголошу, що флагшток у Музеї Бандери має мати висоту 50 метрів. 1 мільйона навіть буде замало», – йдеться в дописі.

 

04.03.2021

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