У Львові горельєфи Монумента слави перемістили до музею «Територія терору».

У Львові завершили переміщення демонтованих частин Монумента бойової слави радянських збройних сил із вул. Стрийської до музею «Територія терору». Шість горельєфів з радянського монумента стали частиною експозиції, повідомили у музеї в неділю, 4 липня.

«З квітня цього року тривав демонтаж радянського Монумента слави. Частини монумента перевозили до нашого музею. 12 червня завершилось переміщення 4, 5 і 6 горельєфів. Наразі довгий процес "переїзду" закінчений», – зазначено у повідомленні на офіційній facebook-сторінці музею.

Надалі відвідувачі зможуть побачити демонтовані з радянського монумента горельєфи на території музею на проспекті Чорновола, 45. Працівники установи працюють над їх облаштуванням. У музеї додали, що окрім горельєфів, на передньому плані скульптури розташовані також фігури солдата і жінки.

«Коли саме вони будуть переміщені до Музею – наразі невідомо», – зазначено у повідомленні.

Зазначимо, Монумент слави встановили у Львові на розі вул. Стрийської та Гвардійської (тепер Героїв Майдану) у 1970 році. Ансамбль меморіалу складався з 30-метрової стели, бетонної композиції з фігурами воїнів та алегоричних фігур радянського воїна і «Батьківщини-матері».

Тривалий час монумент був предметом гострих дискусій. У 2007 році напис «Слава советской армии» замінили на «Переможцям над нацизмом».

Рішення про демонтаж Монумента слави прийняв виконком Львівської міськради у лютому 2018 року, визнавши його аварійний стан. У 2019 році знесли 30-метрову стелу монумента, а також демонтували велику радянську зірку, розташовану на бетонній стіні. У квітні 2021 року розпочали новий етап демонтажу – розбирання його барельєфів. Після барельєфів робітники демонтують також плиту під ними.

Очікується, що на місці Монумента слави у Львові облаштують музей українського воїна. Ближчим часом мають намір оголосити архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію облаштування території, обмеженої вулицями Стрийської, Героїв Майдану, Вітовського та Франка.

Фото facebook.com/TerritoryTerror