На Франківщині офіційно підтвердили два випадки «британського» штаму коронавірусу.

В Інституті епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського офіційно підтвердили два випадки мутованого штаму коронавірусу, який називають «британським». Їх виявили у зразках, відібраних у людей в Івано-Франківській області. Про це сьогодні, 4 березня, заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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«На території України зафіксована британська мутація вірусу. Тому у Західній Україні так швидко поширюється коронавірус», – зазначив Ляшко.

Згадувані зразки відібрали у людей у Івано-Франківську два тижні тому, зараз вони перебувають під наглядом лікарів.

Також Віктор Ляшко додав, що МОЗ уже попередило Всесвітню організацію охорони здоров'я про те, що в Україні циркулює мутований штам вірусу.

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Провідна лікарка-інфекціоніст України Ольга Голубовська поділилася спостереженнями щодо особливостей мутованого штаму в дописі на своїй facebook-сторінці. За її словами, секвеновані зразки виявили мутацію в S-білку в положенні 501 – N501Y.

«Ця мутація виявляється у "британського", "бразильського" і "південно-африканського" штамів. Є думка, що вона сприяє посиленню заразності через більшу спорідненість вірусу до рецепторів АПФ (ангіотензинперетворювальний фермент, – Z). Даних про те, що вона викликає збільшення смертності, немає», – заявила Голубовська.

Зазначимо, про новий різновид коронавірусу в середині грудня 2020 року повідомив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Генкок. Пізніше стало відомо, що новий штам в Англії виявили ще у вересні 2020 року в одного з пацієнтів, але тоді цьому не надали належного значення.

Відомо, що новий штам коронавірусу є заразнішим, ніж інші. За оцінками науковців, він поширюється на 50% швидше, ніж більшість інших відомих різновидів.

Новий варіант коронавірусу легше проникає і міцніше тримається в клітинах людини. Крім того, антитіла від уже вилікуваного коронавірусного захворювання є менш стійкими до нової мутації, ніж до інших. Саме цей штам став однією з причин другої хвилі сovid-19 у світі.