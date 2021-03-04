У Львові презентували інтерактивну мапу археологічних розкопок.

 

У Львові презентували віртуальну мапу«Археологічні знахідки Львова» з історичним середмістям, на якій відзначили місця розкопок та їх результати. Візуалізацію створили фахівці компанії Skeiron на основі археологічних знахідок «Рятівної археологічної служби».

 

Фото www.facebook.com/spadshchyna.lviv.ua

 

Наразі на мапі відзначено 17 локацій розкопок. Фахівці відсканували з дрона 360-градусні панорами, щоб зробити огляд об’єктів з інформацією про них. З допомогою мапи можна дізнатися про вигляд оборонних споруд, храмів, житла львів’ян в різні епохи, давньої інфраструктури міста, наприклад, дерев’яної дороги, водогону і каналізації. Об’єкти тематично згруповані у чотирьох розділах: «Міські комунікації», «Давнє житло», «Оборонні споруди», «Сакральні споруди».

 

«У Львові немає музею археології, але кожні розкопки дають стільки результатів, що можна було б щоразу організовувати виставки. Цей ресурс можна буде переглянути з дому. Звісно, то не замінить розглядання експонатів наживо, але дасть можливість уявити, як виглядав Львів дотепер», — зазначила очільниця управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко.

 

Фото www.facebook.com/spadshchyna.lviv.ua

 

Зокрема, на мапі відзначені дослідження нині неіснуючих храмів, зокрема Великої міської синагоги та «Золотої Рози», церкви Воздвиження Чесного Хреста на площі Галицькій. Пізніше до кожної позначеної локації додадуть фотографії і 3D моделі.

 

Мапу доповнюватимуть інформацією про нові знахідки під час наступних розкопок, зокрема тих, що проведуть на місці будівництва Північної об’їзної Львова, а також новими територіями, що долучили до ТГ.

 

Переглядати мапу від сьогодні, 4 березня, можна буде на сайті Бюро спадщини. Розробники просять надсилати свої відгуки та пропозиції для вдосконалення ресурсу.

 

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Бюро спадщини презентувало онлайн проект «Прогулянка оновленим Львовом» з відреставрованими об'єктами у місті за останні роки.

 

04.03.2021

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