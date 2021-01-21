У Львові законсервують фрагменти Високого муру XV століття.

У Львові на площі Міцкевича, 9 розпочали консервацію залишків Високого муру і брукованої дороги XV ст. За підсумками роботи археологів, планують створити простір, де їх можна буде оглянути. Експозицію розташують у підвальних приміщеннях готелю, який має намір збудувати компанія «Центр розвитку нерухомості».

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Група реставраторів працює на місці майбутнього готелю з кінця грудня 2020 року. Її очолює німецький фахівець Дірк Брюггеманн-Булгаков. До середини 2021 року реставратори мають ретельно законсервувати всі виявлені археологами знахідки й надійно захистити їх на період майбутніх будівельних робіт. Фінансує консерваційні роботи компанія «Центр розвитку нерухомості», авторський нагляд здійснює головна архітекторка компанії «Зелемінь» Наталія Зінчук.

«Музеєфікація муру і дороги – це фактично окремий підпроєкт у рамках майбутнього будівництва. Перш ніж розпочати його, ми кілька місяців вели консультації з українськими та зарубіжними експертами, щоб обрати оптимальний варіант, який допоможе зберегти нашу цінну культурну спадщину і представити її широкому загалу. У середні віки уся центральна частина Львова була оточена потужними оборонними мурами стінами, фактично це було «місто в місті», і незабаром львів’яни й гості міста зможуть побачити елементи цих фортифікацій у їх первісному вигляді», – розповів директор «Центру розвитку нерухомості» Євген Зінов’єв у коментарі «Твоєму місту».

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За його словами, проєктувальник готелю – відоме польське архітектурне бюро Кuryłowicz & Associates – готове у фінальному проєкті врахувати усі побажання й експертні рекомендації «Центру розвитку нерухомості».

Керівник консерваційних робіт Дірк Брюггеманн-Булгаков зазначив, що зараз роботи лише на початковому етапі.

«Ділянку доведеться розділити на дрібні квадрати і в електронному вигляді зафіксувати усі елементи, які містить кожен такий квадрат. По всій довжині дороги розробили 7 великих шаблонів, які до міліметра відображають профіль поверхні. Камені, з яких викладено дорогу, потребують спеціальною обробки, так само потрібно буде додати спеціальні ін’єкції в породу, щоб вберегти глину від розсипання в майбутньому. Загалом, якщо порахувати, нам потрібно буде законсеравувати 25 тонн брукованого шляху. Це серйозний виклик. Але в результаті ми зможемо продемонструвати анатомію середньовічної вулиці Львова», – розповів він.

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Нагадаємо, український національний комітет ІКОМОС на початку січня скерував до президента України Володимира Зеленського відкритого листа з приводу будівництва на площі Міцкевича, 9 у центрі Львова на місці розібраної кам'яниці, яка є пам’яткою національного значення і розташована в зоні світової спадщини ЮНЕСКО. Розпочаті будівельні роботи вимагають зупинити й привести проєкт у відповідність до вимог пам’яткоохоронного законодавства, оскільки.

Як відомо, виконком Львівської міської ради 7 лютого 2020 року затвердив містобудівні умови й обмеження на будівництво 25-метрового готелю на пл. Міцкевича, 9 в історичному ареалі центру Львова, який є частиною світової спадщини ЮНЕСКО. У будівлі планують розмістити готель із адміністративно-торговими приміщеннями та підземним паркінгом.

У липні 2020 року Український національний комітет ІКОМОС заявив, що видані містобудівні умови та обмеження будівництва готелю на пл. Міцкевича, 9 суперечать рекомендаціям Комітету світової спадщини ЮНЕСКО та порушують вимоги чинного Закону України про охорону культурної спадщини.

Замовником будівництва готелю і власником земельної ділянки на пл. Міцкевича, 9 є ТзОВ «Центр розвитку нерухомості». Ця компанія входить в Універсальну інвестиційну групу відомого бізнесмена Віталія Антонова.