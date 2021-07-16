На Тернопільщині розчистили австрійський бункер.

У Залозцях на Тернопільщині члени молодіжної ГО «Сокіл» з краєзнавцями розчистили австрійський бункер часів Першої світової війни. Його зроблять доступним для огляду туристів, повідомив голова місцевого осередку «Сокола» Сергій Петровський.

Австрійський бункер, якому понад сто років, за словами Петровського відкопували і розчищували з 2го липня, із нього довелося винести багато сміття.

«Ми знайшли під час розкопок чорнильниці із написами. Мені здається, що це під час Першої світової війни в бункері були генерали австро-угорського війська і вони ними писали. А ще ми знаходили кружки. Найцікавіше, що ми знайшли – це гільзи. Тут є гільзи 1916 року, 1915, це австро-угорські», – розповів волонтер Вадим Хоміцький у коментарі «Суспільному».

За інформацією археолога Василя Ільчишина, досліджуваний бункер призначався для вищого офіцерського складу.

«Залізці знаходяться недалеко від колишнього кордону Австро-Угорської імперії й Російської. Ми встановили, що саме тут, біля бункера знаходилася штаб-квартира австро-угорських військ і знаходився їхній шпиталь. І цей бункер мав бути для вищого офіцерського складу, для керівників цієї частини армії, яка тут базувалася. На випадок артилерійського обстрілу і бомбардувань», – зазначив він.

Дослідник розповів, що у ході дослідження історії цього бункера, він викупив за 35 євро на австрійському аукціоні фото 1915 року, зробленого біля цього бункера. На світлині, на думку Василя Ільчишина, зображений останній імператор Австро-Угорської імперії Карл І. На той час він був принцом і відвідував бойові позиції в Східній Галичині і Буковині.

«У нього спина така пряма, він такий міцний чоловік. Судячи з підпису під фотографією, вона належала одному з офіцерів, з ким він вітався», – зазначив Ільчишин.

Надалі будівлю бункеру відкриють для огляду туристів, а знайдені у ньому речі та раритетне фото зберігатимуть у Залозецькому краєзнавчому музеї.

Фото suspilne.media