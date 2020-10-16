На порталі «Прогулянка оновленим Львовом» зібрали усі відреставровані об’єкти у місті.

У Львові у Бюро спадщини сьогодні, 16 жовтня, презентували портал «Прогулянка оновленим Львовом», де представлені усі відреставровані в останні роки брами, фасади та громадські простори. Метою порталу є ознайомлення мешканців та туристів із ходом реставрації у Львові, повідомив директор Бюро Павло Богайчик.

Фото http://map.spadshchyna.lviv.ua

Для проєкту фахівці компанії Skeiron сканували кожен обєкт, відвідувачі порталу матимуть змогу оглянути масштабні панорами місць, подивитися на відреставровані фасади церков та міські простори із висоти пташиного польоту.

Фото http://map.spadshchyna.lviv.ua

«У місті реставрується дуже велика кількість обєктів. Тепер львівяни та зацікавлені туристи можуть наочно познайомитися із реставрацією: побачити разючу різницю між тим, як виглядала та чи інша міська брама, балкон чи сквер раніше, і як тепер», – зазначив Павло Богайчик.

Фото http://map.spadshchyna.lviv.ua

«Портал дає змогу показати ті зміни, які відбулися у місті, представити мапу, на якій деятки відреставрованих обєктів. Сподіваюся, ознайомлення із порталом буде мотивувати мешканців Львова долучатися до програми спіфінансування збереження архітектурної спадщинини», – додав заступник міьского голови Львова Андрій Москаленко.

Фото http://map.spadshchyna.lviv.ua

Перейти на портал «Прогулянка оновленим Львовом» можна буде зі сторінок Бюро спадщини, управління охорони історичного середовища Львівської міськради, зі сайту ЛМР.