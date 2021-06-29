У підкарпатському Ярославі дослідили дерев’яну дорогу XVIII століття.

У місті Ярослав Підкарпатського воєводства Польщі, на історично галицьких землях, відсканували та законсервували фрагмент дерев’яної дороги XVIII століття, повідомили у Міністерстві освіти і науки РП.

Залишки дороги були виявлені у лютому 2021 року на вул. Грунвальдзькій під час археологічних досліджень, що передували заміні поверхневих та каналізаційних з’єднань. Досліднили знали, що у центрі Ярослава була давня дорога, яка кілька сотень років тому вела до міської брами, а далі - до Кракова та Жешува. Цей маршрут - один із найдовших маршрутів цього типу, знайдених на сьогодні в Польщі, повідомила керівниця розкопок Катажина Олешек.

«Наразі нам вдалося розкрити дерев'яну трасу довжиною 30 м. Однак ми знаємо, що вона, безумовно, була довшою ще на кілька десятків метрів, оскільки під час археологічного нагляду я стикаюся з більшою кількістю її фрагментів», -– розповіла археологиня.

На думку дослідників, це була «одностороння дорога», по якій два вози не могли проїхати один повз одного. На дорозі та каретах, що проїжджали по ній, не виявили слідів копит, а це свідчить, що деревина, яку використовували для її будівництва – ймовірно, дуб – була дуже міцною. Додатково – як показують дослідження – у кількох місцях видно сліди ремонту, що доводить, що тут регулярно проводили «дорожні роботи».

Маршрут складався з несучої конструкції у вигляді трьох дерев'яних балок, та розташованих на них поперечних балках, які з'єднували кілками. Маршрут ймовірно служив близько 100 років, а потім над ним проклали тротуари.

За словами Катажини Олешек, Ярослав кілька сотень років тому був на 400-кілометровій трасі, що вела з Більської Бяли до Львова. Його побудували в часи Габсбургів. Тільки в місті дорога була дерев’яною, за її межами – ґрунт.

Після зняття деревини, виявилося, що під дерев’яною дорогою проходила ще старіша грунтова дорога, яка, ймовірно, існувала в цьому місці ще з ХІV століття.

«Про її тривалу хронологію свідчить товщина, яка сягає близько одного метра», – зазначила археологиня.

Виявлений фрагмент дороги сканували за допомогою лазера.

«Завдяки використанню цієї технології ми задокументували цей пам'ятник з точністю до одного міліметра», – зазначила дослідниця. Частину виявленого фрагменту дороги передали на консервацію. У найближчі місяці його виставлять для огляду у центральній частині Ярослава. Знайдені монети, фрагменти підошви та цвяхів передадуть у місцевий музей. Також на основі сканування була зроблена анімація, яка доступна для всіх бажаючих.

Зазначимо, заснування міста Ярослава, українська історіографія пов'язує з походом князя Ярослава Мудрого (1019 – 1054) на Польщу. Першу історичну згадку про місто, яке належало до галицько-волинських князів, виявлено в Іпатіївському літописі під 1125им роком. Міські права Ярослав дістав у 1323 році. З середини ХІV століття місто увійшло до складу Польщі. У 1375 році отримало маґдебурзьке право.

До слова, у Львові у 2020 році на площі Міцкевича, 9 розпочали консервацію залишків Високого муру і брукованої дороги XV століття. За підсумками роботи археологів, планують створити простір, де їх можна буде оглянути. Експозицію розташують у підвальних приміщеннях готелю, який має намір збудувати компанія «Центр розвитку нерухомості».

Фото naukawpolsce.pap.pl