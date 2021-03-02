ЄУ і США запровадили нові антиросійські санкції.

Таким чином Росію було покарано за засудження Олексія Навального.

 

 

Європейська Унія запровадила санкції у відповідь на арешт і засудження в Росії опозиційного політика Олексія Навального. Про це повідомило видання Tagesspiegel. Штрафні заходи вступили в силу відразу після опублікування в Офіційному журналі ЄУ у вівторок, другого березня.

 

Під санкціями опинилися генпрокурор Росії Ігор Краснов, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, начальник Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Олександр Калашніков і керівник Росгвардіі Віктор Золотов.

 

Для введення штрафних заходів вперше був задіяний новий, ухвалений наприкінці минулого року санкційний механізм, який дозволяє Євроунії запроваджувати візові заборони і заморожувати активи окремих осіб, котрі винні в грубому порушенні прав людини або отримують вигоду від цього.

 

Кількома годинами раніше санкції проти Росії за отруєння і засудження Навального запровадили Сполучені Штати. Ці санкції стали першими, накладеними на Росію адміністрацією президента США Джо Байдена.

 

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів США, в список осіб, щодо яких вводяться обмеження, потрапили перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, начальник управління президента з внутрішньої політики Андрій Ярін, директор ФСБ Олександр Бортніков, заступники міністра оборони Росії Олексій Криворучко і Павло Попов, генпрокурор Росії Ігор Краснов і керівник ФСВП Олександр Калашніков.

 

Серед компаній, внесених до списку санкцій Мінфіну США – Державний НДІ органічної хімії і технології, 27-й науковий центр і 33-й центральний НДІ Міністерства оборони Росії. Ще одна організація – 48-й НДІ з двома його філіями – потрапив до списку санкцій Державного департаменту. Компанії, що потрапили під санкції, пов'язані з хімічним виробництвом і можуть бути причетними до отруєння російського опозиційного політика.

 

Росія пообіцяла відповісти на нові санкції Заходу. Так голова комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Костянтин Косачов, коментуючи санкції ЄС і США за «справу Навального», заявив: «Це неприпустимий прийом в міжнародних відносинах, він поза сумнівом зустріне відповідь з російського боку». Кроки Вашінґтона і Брюсселя він назвав «класичним підтасовуванням» і «підкиданням доказів».

 

Нагадаємо, що російський опозиційний політик Олексій Навальний на початку лютого був засуджений в Москві до позбавлення волі за звинуваченням у багаторазовому порушенні вимог умовного терміну покарання у справі «Ів Роше». Євроунія і США вважають ці звинувачення необґрунтованими, оскільки Навальний після отруєння в Росії «Новачком» протягом багатьох місяців лікувався в Німеччині і не мав можливості відзначатися в поліції.

02.03.2021

До теми

Поширити
Збруч
Ще недавно прибульців приймали за факт
Калеб Шарф
Раніше не стояло запитання «чи ми тут одні?». Дебати радше відбувалися довкола того, яке життя в космосі, а не чи воно існує.
01.03.21 | | Наука
Стирання
Анна Домбровська
Меморіальну дошку трьом жінкам, що мешкали на Ринку в Перемишлі, не змогли зняти законним шляхом, тому її знищили. Стираючи з простору українку, стерли разом з нею і польку, і єврейку, а символічно – всю спадщину міста.
01.03.21 | | Галичина
Пісня з околиці
Богдан Пастух
Це дуже настроєва поезія, яка кружляє в емоційному шалі людини, що оглядає довкола себе світ, що прагне його зрозуміти через мову, поставити його в своїй мові для себе. 
01.03.21 | | Штука
Архіпелаґ Югославія – тридцять років
Драґо Янчар
Драґо Янчар знову повертається до своїх «спогадів» про Югославію з 1991 року, котрі тоді ще не були спогадами.
27.02.21 | | Дискурси
За сміх над «Іскандерами»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Вірменія опинилася на межі чи то путчу, чи то громадянської війни через критику прем’єром російських «Іскандерів». 
26.02.21 | | У світі
Постоксамитова доба
Юрій Андрухович
На Банковій мають завжди почуватися дискомфортно. Допоки в нас нема правової держави, їхній дискомфорт – чи не єдина запорука, що нам не доведеться штовхати свої автозаки
26.02.21 | | Дискурси
Стежками Роберта Вальзера
Галина Петросаняк
Кантон Аппенцель Ауссерроден у північно-східній частині Швейцарії. Саме тут, у столичному містечку Герізау пролягає перший літературний маршрут Швейцарії. Він виник завдяки Роберту Вальзерові, чия дорога на літературний олімп виявилася тернистою.
26.02.21 | | Штука
Іван Франко та Агатангел Кримський: Дві галактики
Соломія Вівчар
Про взаємини геніїв у рік їхніх ювілеїв: цього року відзначаємо низку 150-ту річниця народження А. Кримського і 165-ту – Івана Франка
26.02.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.