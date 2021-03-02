ЄУ і США запровадили нові антиросійські санкції.

Таким чином Росію було покарано за засудження Олексія Навального.

Європейська Унія запровадила санкції у відповідь на арешт і засудження в Росії опозиційного політика Олексія Навального. Про це повідомило видання Tagesspiegel. Штрафні заходи вступили в силу відразу після опублікування в Офіційному журналі ЄУ у вівторок, другого березня.

Під санкціями опинилися генпрокурор Росії Ігор Краснов, голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін, начальник Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Олександр Калашніков і керівник Росгвардіі Віктор Золотов.

Для введення штрафних заходів вперше був задіяний новий, ухвалений наприкінці минулого року санкційний механізм, який дозволяє Євроунії запроваджувати візові заборони і заморожувати активи окремих осіб, котрі винні в грубому порушенні прав людини або отримують вигоду від цього.

Кількома годинами раніше санкції проти Росії за отруєння і засудження Навального запровадили Сполучені Штати. Ці санкції стали першими, накладеними на Росію адміністрацією президента США Джо Байдена.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів США, в список осіб, щодо яких вводяться обмеження, потрапили перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, начальник управління президента з внутрішньої політики Андрій Ярін, директор ФСБ Олександр Бортніков, заступники міністра оборони Росії Олексій Криворучко і Павло Попов, генпрокурор Росії Ігор Краснов і керівник ФСВП Олександр Калашніков.

Серед компаній, внесених до списку санкцій Мінфіну США – Державний НДІ органічної хімії і технології, 27-й науковий центр і 33-й центральний НДІ Міністерства оборони Росії. Ще одна організація – 48-й НДІ з двома його філіями – потрапив до списку санкцій Державного департаменту. Компанії, що потрапили під санкції, пов'язані з хімічним виробництвом і можуть бути причетними до отруєння російського опозиційного політика.

Росія пообіцяла відповісти на нові санкції Заходу. Так голова комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Костянтин Косачов, коментуючи санкції ЄС і США за «справу Навального», заявив: «Це неприпустимий прийом в міжнародних відносинах, він поза сумнівом зустріне відповідь з російського боку». Кроки Вашінґтона і Брюсселя він назвав «класичним підтасовуванням» і «підкиданням доказів».

Нагадаємо, що російський опозиційний політик Олексій Навальний на початку лютого був засуджений в Москві до позбавлення волі за звинуваченням у багаторазовому порушенні вимог умовного терміну покарання у справі «Ів Роше». Євроунія і США вважають ці звинувачення необґрунтованими, оскільки Навальний після отруєння в Росії «Новачком» протягом багатьох місяців лікувався в Німеччині і не мав можливості відзначатися в поліції.