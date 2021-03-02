Влада Білорусі хоче екстрадувати Ціхановську.

Наразі одна з опозиційних лідерок Білорусі перебуває у Литві.

 

 

Слідчий комітет Білорусі (СКБ) повідомив у вівторок, другого березня, що передав до Генеральної прокуратури країни документи на екстрадицію колишньої кандидатки в президенти від опозиції Світлани Ціхановської. Про це повідомив білоруський інформаційний портал TUT.by з покликом на Telegram-канал СКБ.

 

«За даними слідства, співробітниками ГУБОЗіК (Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією – Z) проводилися оперативно-розшукові заходи, спрямовані на виявлення низки осіб, котрі займалися організацією масових заворушень під час виборів. Правоохоронці отримали інформацію про те, що особи з найближчого оточення Світлани Ціхановської готуються до масових заворушень і захоплення будівель в Гомелі. З метою планування своїх дій, обвинувачені 5 серпня організували зустріч, на якій була присутня, в тому числі, сама Ціхановська. За її участі обговорювався план з організації масових заворушень, а також захоплення будівель адміністрацій і виконкомів, призначенням замість голів і керівників своїх осіб. За результатами розслідування фігурантам висунуто звинувачення. До всіх застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту», – йдеться в повідомленні СКБ.

 

За даними відомства, основних обвинувачених у справі затримали в період з шостого до восьмого серпня. Всі вони були кинуті за ґрати.

 

У жовтні минулого року стало відомо про оголошення Світлани Ціхановської в розшук Міністерством внутрішніх справ Росії. У Москві пояснили, що російські силові структури жодних справ проти неї не порушували, але включили в базу розшукуваних осіб з ініціативи іншої держави.

 

У МВС Білорусі пізніше підтвердили, що Ціхановську дійсно оголошено в міжнародний розшук. Але подробиць не повідомили, порадивши звернутися до Слідчого комітету. У СКБ заявили, що у них немає «інформації для озвучування в ЗМІ».

 

Нагадаємо, що після президентських виборів дев’ятого серпня минулого року Світлана Ціхановська, побоюючись переслідувань, виїхала до Литви. У недавньому інтерв'ю Дмитру Гордону вона розповіла, що перебуває там в статусі офіційного гостя. Як представниця опозиції Ціхановська продовжує зустрічатися з західними лідерами, аби заручитися їхньою підтримкою в протистоянні з Олександром Лукашенко.

02.03.2021

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