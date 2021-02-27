Галицькі хроніки COVID-19: 27 лютого.

Станом на 09:00 27 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 184 099 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1835 нових випадків: 892 – на Івано-Франківщині, 696 – на Львівщині та 247 – на Тернопіллі (проведено 942 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 28 летальних випадків: 15 людей померло на Львівщині, двоє – на Тернопільщині та 11 – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,19%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 лютого (09:00): 41 881 випадок, 247 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 246 нових випадків)
м. Тернопіль – 83 особи
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 7 осіб
Бучацький район – 23 особи
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 16 осіб
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 24 особи
Монастириський район – 13 осіб
Підволочиський район – 6 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Теребовлянський район – 10 осіб
Тернопільський район – 14 осіб
Чортківський район – 30 осіб
Шумський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 лютого (09:00): 78 519 випадків, 696 нових
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
27 лютого (09:00): 63 699 випадків, 892 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.27.02.2021