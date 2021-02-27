Галицькі хроніки COVID-19: 27 лютого.

 

Станом на 09:00 27 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 184 099 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1835 нових випадків: 892 – на Івано-Франківщині, 696 – на Львівщині та 247 – на Тернопіллі (проведено 942 ПЛР-тести).

 

 

За минулу добу зафіксовано 28 летальних випадків: 15 людей померло на Львівщині, двоє – на Тернопільщині та 11 – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,19%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 лютого (09:00): 41 881 випадок, 247 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 246 нових випадків)

м. Тернопіль – 83 особи

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 7 осіб

Бучацький район – 23 особи

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 16 осіб

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 24 особи

Монастириський  район – 13 осіб

Підволочиський район – 6 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 14 осіб

Чортківський район – 30 осіб

Шумський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 лютого (09:00): 78 519 випадків, 696 нових

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

27 лютого (09:00): 63 699 випадків, 892 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 27 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

27.02.2021

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