Галицькі хроніки COVID-19: 26 лютого.

Станом на 09:00 26 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 182 264 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1636 нових випадків: 857 – на Івано-Франківщині (проведено 2183 ПЛР-тести), 474 – на Львівщині (проведено 1674 ПЛР-тести) та 305 – на Тернопіллі (проведено 815 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, двоє – на Тернопільщині та дванадцять – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 лютого (09:00): 41 634 випадки, 305 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 306 нових випадків)
м. Тернопіль – 81 особа
Бережанський район – 5 осіб
Борщівський район – 8 осіб
Бучацький район – 24 особи
Гусятинський район – 12 осіб
Заліщицький район – 31 особа
Збаразький район – 11 осіб
Зборівський район – 3 особи
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 17 осіб
Лановецький район – 8 осіб
Монастириський район – 11 осіб
Підволочиський район – 18 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 11 осіб
Тернопільський район – 11 осіб
Чортківський район – 38 осіб
Шумський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 лютого (09:00): 77 823 випадки, 474 нових
(за даними Львівського ОЛЦ МОЗ України – 477 нових випадків)
м. Львів – 278 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
26 лютого (09:00): 62 807 випадків, 857 нових
м. Івано-Франківськ – 133 особи
Тисменицький район – 91 особа
Надвірнянський район – 153 особи
Снятинський район – 32 особи
Косівський район – 65 осіб
Калуський район – 57 осіб
Долинський район – 94 особи
Тлумацький район – 10 осіб
Галицький район – 30 осіб
Коломийський район – 64 особи
Рожнятівський район – 12 осіб
Богородчанський район – 60 осіб
Городенківський район – 24 особи
Верховинський район – 10 осіб
Рогатинський район – 22 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
26.02.2021