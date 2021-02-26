Галицькі хроніки COVID-19: 26 лютого.

Станом на 09:00 26 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 182 264 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1636 нових випадків: 857 – на Івано-Франківщині (проведено 2183 ПЛР-тести), 474 – на Львівщині (проведено 1674 ПЛР-тести) та 305 – на Тернопіллі (проведено 815 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 17 летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, двоє – на Тернопільщині та дванадцять – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 лютого (09:00): 41 634 випадки, 305 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 306 нових випадків)

м. Тернопіль – 81 особа

Бережанський район – 5 осіб

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 24 особи

Гусятинський район – 12 осіб

Заліщицький район – 31 особа

Збаразький район – 11 осіб

Зборівський район – 3 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 17 осіб

Лановецький район – 8 осіб

Монастириський район – 11 осіб

Підволочиський район – 18 осіб

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 11 осіб

Тернопільський район – 11 осіб

Чортківський район – 38 осіб

Шумський район – 9 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 лютого (09:00): 77 823 випадки, 474 нових

(за даними Львівського ОЛЦ МОЗ України – 477 нових випадків)

м. Львів – 278 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 лютого (09:00): 62 807 випадків, 857 нових

м. Івано-Франківськ – 133 особи

Тисменицький район – 91 особа

Надвірнянський район – 153 особи

Снятинський район – 32 особи

Косівський район – 65 осіб

Калуський район – 57 осіб

Долинський район – 94 особи

Тлумацький район – 10 осіб

Галицький район – 30 осіб

Коломийський район – 64 особи

Рожнятівський район – 12 осіб

Богородчанський район – 60 осіб

Городенківський район – 24 особи

Верховинський район – 10 осіб

Рогатинський район – 22 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 26 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.