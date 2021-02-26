Тернопільські волонтери проводять ремонти у сільських центрах культури.

У Центрі культури і дозвілля у селі Підгайчики, Теребовлянського району на Тернопільщині на минулих вихідних працювали волонтери програми «Будуємо Україну Разом»( БУР): вони своїми силами проводять ремонти для створенням молодіжного простору. У суботу та неділю, 26-27 лютого, акція продовжиться, повідомила координаторка Тернопільського осередку «БУР» Олеся Хмелик.

Фото www.facebook.com/bur.ternopil

Директорка Центру культури і дозвілля с. Підгайчики Людмила Шостопаль розповіла, що одне з приміщень не використовувалося, бо хоч опалювалося, було у занедбаному стані. Саме його у співпраці з волонтерами ремонтують для якісного проведення дозвілля молоді.

«Попри короткий час на підготовку «БУРчика» у Підгайчиках все проходило досить злагоджено і організовано. Тут зібралася і справді хороша команда з різних куточків краю. За два дні вдалося пошпаклювати частину стін у двох кімнатах, вмонтувати гіпсокартон на стелі у одній із них. А завдяки майстрам, їхнім порадам на об’єкті всі працювали як злагоджений механізм», - зазначила координаторка тернопільських волонтерів Олеся Хмелик.

Фото www.facebook.com/bur.ternopil

За її словами, осередок «БУР» на Тернопільщині заснували у другому півріччі 2020 року, і за цей період активісти провели уже чотири дводенних акцій допомоги: окрім с. Пігайчики, ремонти попередньо здійснювали у молодіжному центрі у Бережанах, у Пластовій домівці у м. Бучач, с. Скоморохи Тернопільського району.

Після завершення ремонту у с. Підгайчики, волонтери планують 5-6 березня майструвати палетні меблі для Пластової домівки у Бучачі.