Тернопільські волонтери проводять ремонти у сільських центрах культури.

У Центрі культури і дозвілля у селі Підгайчики, Теребовлянського району на Тернопільщині на минулих вихідних працювали волонтери програми «Будуємо Україну Разом»( БУР): вони своїми силами проводять ремонти для створенням молодіжного простору. У суботу та неділю, 26-27 лютого, акція продовжиться, повідомила координаторка Тернопільського осередку «БУР» Олеся Хмелик.
Фото www.facebook.com/bur.ternopil
Директорка Центру культури і дозвілля с. Підгайчики Людмила Шостопаль розповіла, що одне з приміщень не використовувалося, бо хоч опалювалося, було у занедбаному стані. Саме його у співпраці з волонтерами ремонтують для якісного проведення дозвілля молоді.
«Попри короткий час на підготовку «БУРчика» у Підгайчиках все проходило досить злагоджено і організовано. Тут зібралася і справді хороша команда з різних куточків краю. За два дні вдалося пошпаклювати частину стін у двох кімнатах, вмонтувати гіпсокартон на стелі у одній із них. А завдяки майстрам, їхнім порадам на об’єкті всі працювали як злагоджений механізм», - зазначила координаторка тернопільських волонтерів Олеся Хмелик.
Фото www.facebook.com/bur.ternopil
За її словами, осередок «БУР» на Тернопільщині заснували у другому півріччі 2020 року, і за цей період активісти провели уже чотири дводенних акцій допомоги: окрім с. Пігайчики, ремонти попередньо здійснювали у молодіжному центрі у Бережанах, у Пластовій домівці у м. Бучач, с. Скоморохи Тернопільського району.
Після завершення ремонту у с. Підгайчики, волонтери планують 5-6 березня майструвати палетні меблі для Пластової домівки у Бучачі.
26.02.2021
Для довідки.
«Будуємо Україну Разом» (БУР) – це волонтерський рух української молоді. «БУР» виник як волонтерська акція благодійної організації «Львівська освітня фундація», яка мала на меті відновити будинки, знищені внаслідок війни на сході України. З 2014-го року, взявши відповідальність за зміни в країні, молоді «бурівці» мандрують громадами, підсилюють місцеву молодь креативними ідеями, допомагають створювати молодіжні простори та відновлювати будинки для сімей, які цього потребують.