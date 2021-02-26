Американські військовики завдали авіаудару по проіранських бойовиках в Сирії.

Ця атака стала відповіддю на обстріли американських і коаліційних сил в Іраку.

 

 

Американські військовики в четвер, 25 лютого, здійснили авіаудар на сході Сирії по об’єкту, який належить воєнізованому угрупованню, підтримуваному Іраном. Про це повідомило радіо Voice of America. Джерело в Пентаґоні підтвердило достовірність цієї інформації.

 

За словами співрозмовника Voice of America, удар було завдано по «цілі, яка використовується декількома угрупованнями, які підтримуює Іран». Джерело додало, що атака була здійснена для запобігання подальшим обстрілам з боку бойовиків, а також «як відповідь на недавні обстріли сил США і коаліції». Це фактично перша військова операція адміністрації Джо Байдена.

 

Трохи пізніше офіційний речник Пентаґону Джон Кірбі (John Kirby) повідомив, що «оборонний високоточний удар» було завдано по цілях в Сирії, пов'язаних з бойовими шиїтськими угрупованнями «Катаїб Хезболла» і «Катаїб Саїд аль-Шухада». Обидва угруповання користуються підтримкою Ірану.

 

За словами Кірбі, авіаудари по бойовиках, котрі базуються на сході Сирії, були здійснені «за вказівкою президента Байдена». Внаслідок ударів американські військовики знищили низку об'єктів, розташованих на прикордонному контрольно-пропускному пункті, використовуваному бойовиками, яких підтримує Іран. Сирійська наглядова рада з прав людини (SOHR) повідомила, що внаслідок американського авіаудару загинуло 17 бійців проіранських формувань.

 

«Ця масштабна військова відповідь була здійснена разом з дипломатичними заходами, включно з консультаціями з партнерами по Коаліції. Ця операція є недвозначним сигналом, що президент Байден діятиме жорстко, щоб захистити американських і коаліційних військовослужбовців. У той же час ми прагнемо деескалації загальної ситуації як в східній Сирії, так і в Іраку», – додав Кірбі.

26.02.2021

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