Галицькі хроніки COVID-19: 25 лютого.

Станом на 09:00 25 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 180 628 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1475 нових випадків: 711 – на Івано-Франківщині (проведено 2015 ПЛР-тестів), 432 – на Львівщині (проведено 1442 ПЛР-тести) та 332 – на Тернопіллі (проведено 957 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: шестеро людей померло на Львівщині, троє – на Тернопільщині та дванадцять – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,21%.

Впродовж останнього тижня швидкість зростання кількості інфікованих covid-19 почала спадати у Івано-Франківській області. Втім тривожну динаміку ілюструє статистика Львівщини і Тернопілля.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 лютого (09:00): 41 3290 997 випадків, 332 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 331 новий випадок)

м. Тернопіль – 79 осіб

Бережанський район – 11 осіб

Борщівський район – 8 осіб

Бучацький район – 29 осіб

Гусятинський район – 14 осіб

Заліщицький район – 32 особи

Збаразький район – 12 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 20 осіб

Монастириський район – 25 осіб

Підволочиський район – 8 осіб

Підгаєцький район – 11 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 27 осіб

Чортківський район – 38 осіб

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 лютого (09:00): 77 349 випадків, 432 нових

Львів – 213 осіб

Бродівський район – 12 осіб

Буський район – 5 осіб

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 39 осіб

Жидачівський район – 8 осіб

Жовківський район – 8 осіб

Кам'янка-Бузький район – 10 осіб

Миколаївський район – 6 осіб

Мостиський район – 2 особи

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 43 особи

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 6 осіб

Сокальський район – 36 осіб

Старосамбірський район – 8 осіб

Стрийський район – 11 осіб

Яворівський район – 12 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 лютого (09:00): 61 950 випадків, 711 нових

м. Івано-Франківськ – 137 осіб

Тисменицький район – 70 осіб

Надвірнянський район – 51 особа

Снятинський район – 19 осіб

Косівський район – 46 осіб

Калуський район – 62 особи

Долинський район – 82 особи

Тлумацький район – 31 особа

Галицький район – 33 особи

Коломийський район – 26 осіб

Рожнятівський район – 16 осіб

Богородчанський район – 63 особи

Городенківський район – 35 осіб

Верховинський район – 3 особи

Рогатинський район – 37 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.