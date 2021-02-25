Галицькі хроніки COVID-19: 25 лютого.

Станом на 09:00 25 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 180 628 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1475 нових випадків: 711 – на Івано-Франківщині (проведено 2015 ПЛР-тестів), 432 – на Львівщині (проведено 1442 ПЛР-тести) та 332 – на Тернопіллі (проведено 957 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: шестеро людей померло на Львівщині, троє – на Тернопільщині та дванадцять – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,21%.
Впродовж останнього тижня швидкість зростання кількості інфікованих covid-19 почала спадати у Івано-Франківській області. Втім тривожну динаміку ілюструє статистика Львівщини і Тернопілля.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 лютого (09:00): 41 3290 997 випадків, 332 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 331 новий випадок)
м. Тернопіль – 79 осіб
Бережанський район – 11 осіб
Борщівський район – 8 осіб
Бучацький район – 29 осіб
Гусятинський район – 14 осіб
Заліщицький район – 32 особи
Збаразький район – 12 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 20 осіб
Монастириський район – 25 осіб
Підволочиський район – 8 осіб
Підгаєцький район – 11 осіб
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 27 осіб
Чортківський район – 38 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 лютого (09:00): 77 349 випадків, 432 нових
Львів – 213 осіб
Бродівський район – 12 осіб
Буський район – 5 осіб
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 39 осіб
Жидачівський район – 8 осіб
Жовківський район – 8 осіб
Кам'янка-Бузький район – 10 осіб
Миколаївський район – 6 осіб
Мостиський район – 2 особи
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 43 особи
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 6 осіб
Сокальський район – 36 осіб
Старосамбірський район – 8 осіб
Стрийський район – 11 осіб
Яворівський район – 12 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 лютого (09:00): 61 950 випадків, 711 нових
м. Івано-Франківськ – 137 осіб
Тисменицький район – 70 осіб
Надвірнянський район – 51 особа
Снятинський район – 19 осіб
Косівський район – 46 осіб
Калуський район – 62 особи
Долинський район – 82 особи
Тлумацький район – 31 особа
Галицький район – 33 особи
Коломийський район – 26 осіб
Рожнятівський район – 16 осіб
Богородчанський район – 63 особи
Городенківський район – 35 осіб
Верховинський район – 3 особи
Рогатинський район – 37 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.25.02.2021