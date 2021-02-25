Суд заборонив "газзбутам" виставляти рахунки побутовим споживачам.

Найбільшим постачальникам газу у Львівській та Івано-Франківській областях - компаніям «Львівгаз збут» та «Івано-Франківськгаз збут» заборонили виставляти рахунки населенню за газ, спожитий до 1 лютого 2021 року. Таке рішення ухвалив Окружний адміністративний суд Києва для забезпечення позову державної компанії «Нафтогаз України» до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Відповідно до ухвали, цим газопостачальним компаніям заборонено виставляти в паперовому та електронному вигляді побутовим споживачам рахунки, акти, будь-які інші платіжні документи про оплату за природний газ, спожитий ними до січня 2021 року включно.



У заяві «Нафтогазу» вказано, що упродовж 2018-2020 років низка газопостачальних компаній, серед яких і «Львівгаз збут», й «Івано-Франківськгаз збут», сумарно заборгували йому 23,3 мільярди гривень за газ, який отримали за регульованою ціною для потреб населення.



З позиції держкомпанії, газзбути намагаються уникнути сплати цієї суми шляхом виведення їхнього єдиного активу – дебіторської заборгованості побутових споживачів за природний газ, що унеможливить повернення боргів «Нафтогазу».



Як йдеться в заяві, у вересні 2020 року було зареєстровано 16 нових компаній з назвами, схожими на чинні газзбути з групи «Регіональна газова компанія» Дмитра Фірташа. Водночас старі і нові компанії мають спільне місце знаходження юридичної особи, одних керівників та однакові види діяльності. При цьому НКРЕКП своєю постановою №186 від 03.02.2020 вже видала низці нових газзбутів ліцензії. Зокрема, це стосується ТОВ «Івано-Франківськгаз збут» та ТОВ «Івано-Франківськ-газзбут», ТОВ «Львівгаз збут» та ТОВ «Львів-газзбут».



Врешті суд частково задовольнив вимоги державної компанії, заборонивши «виставляти в паперовому та електронному вигляді побутовим споживачам рахунки, акти, будь-які інші платіжні документи про оплату за природний газ, спожитий ними до січня 2021 року» 16 газзбутам, зокрема «Львівгаз збуту» та «Івано-Франківськгаз збуту».



Також суд задовольнив вимогу позивача і заборонив НКРЕКП видачі ліцензій на постачання природного газу створеним торік газопостачальним компаніям, серед яких зокрема «Івано-Франківськ-газзбут».

Ухвала суду наразі не набула чинності, відповідачі ще мають час на апеляційне оскарження.



Про намір оскаржити її заявили у компанії «Львівгаз збуту»: «Обмежуючи постачальників у праві виставляти платіжні документи за спожитий газ, суд впливає на стабільність постачання газу побутовим споживачам. Позбавлення постачальників такого права суперечить Закону України «Про ринок природного газу», Правилам постачання природного газу, Типовому договору постачання природного газу побутовим споживачам і Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з постачання природного газу». Компанія також закликала споживачів сплатити вже нараховані суми за спожитий газ.

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Юристи «Івано-Франківськгаз збут» подали апеляційну скаргу сьогодні, 25 лютого, повідомив прессекретар компанії Ігор Марковський.



«Ситуація доволі неоднозначна і кумедна, адже всі рахунки споживачі вже отримали. Ухвала була опублікована тільки 15 лютого. Тож виходить, що січневі рахунки, які отримали наші споживачі цілком законні, бо ж були розіслані ще до ухвали суду», – повідомив він.



За даними «Львівгаз збут», жителі Львівщини заборгували компанії 2 мільярди 560 мільйонів гривень. Борги населення перед «Івано-Франківськгаз збут» на початок лютого склали 821 мільйон 400 тисяч гшривень.

