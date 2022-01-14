Львівська ІТ-компанія відкрила перший офіс у Латинській Америці.

Найбільша українська ІТ-компанія SoftServe, яка починала свою діяльність зі Львова, відкрила перший розробницький центр у Латинській Америці, – у мексиканському місті Гвадалахара. У планах – відкриття представництв у Колумбії та Чилі, повідомила пресслужба компанії.

Перший офіс в новому регіоні вже запрацював у Гвадалахарі, столиці мексиканського штату Халіско, наступними відкриють розробницькі центри в найбільших колумбійських містах – Боготі та Медельїні, а також в чилійській столиці Сантьяго, розповіли у компанії.

«Вихід на новий ринок – значний крок для компанії. Нам важливо не просто розширити географію та стати ближчими до наших партнерів в Північній Америці, але й також перенести на інший континент наш досвід та цінності. А це і активна участь в розвитку локальної ІТ-індустрії, побудова ІТ-спільнот через підтримку освіти, розвиток працівників, впровадження кращих ініціатив соціальної відповідальності, екологічних практик та благодійних проєктів», – прокоментував співзасновник та голова Ради директорів SoftServe Ярослав Любінець.

На ринку Мексики, Колумбії та Чилі працюють 500 тисяч ІТ-спеціалістів. Вихід на цей ринок дасть можливість SoftServe продовжити стрімкий ріст та збільшити глобальну присутність. У планах компанії – найняти 3 тисячі працівників в Латинській Америці до кінця 2025 року, станом на сьогодні в компанії відкрито вже пів сотні вакансій в регіоні. Також цього року, SoftServe планує розпочати співпрацю з низкою технічних університетів у Гвадалахарі, Боготі, Медельїні та Сантьяго.

Загалом, SoftServe на сьогодні налічує більше 12 тисяч працівників та 41 офіс у 12 країнах. Найбільш чисельні розробницькі центри компанії розташовані в Україні, проте, стрімко розвивається також присутність SoftServe у Польщі та Болгарії.

Для довідки. SoftServe — найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить до переліку найбільших сервісних ІТ-компаній України. Більше 12 тисяч співробітників працюють у 41 офісі, що розміщені від Сан-Франциско до Сингапуру. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США). Розробницькі центри компанії діють у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце та Варшаві (Польща). Компанія працює над понад 1000 активними проєктами для клієнтів у країнах Північної Америки, ЄС, та Азії. Клієнтами SoftServe є такі компанії як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та ін. SoftServe є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure та інших великих технологічних компаній.

Фото softserveinc.com, forbes.ua