Львівська ІТ-компанія відкрила перший офіс у Латинській Америці.

 

Найбільша українська ІТ-компанія SoftServe, яка починала свою діяльність зі Львова, відкрила перший розробницький центр у Латинській Америці,  у мексиканському місті Гвадалахара. У планах  відкриття представництв у Колумбії та Чилі, повідомила пресслужба компанії.

 

 

Перший офіс в новому регіоні вже запрацював у Гвадалахарі, столиці мексиканського штату Халіско, наступними відкриють розробницькі центри в найбільших колумбійських містах – Боготі та Медельїні, а також в чилійській столиці Сантьяго, розповіли у компанії.

 

«Вихід на новий ринок – значний крок для компанії. Нам важливо не просто розширити географію та стати ближчими до наших партнерів в Північній Америці, але й також перенести на інший континент наш досвід та цінності. А це і активна участь в розвитку локальної ІТ-індустрії, побудова ІТ-спільнот через підтримку освіти, розвиток працівників, впровадження кращих ініціатив соціальної відповідальності, екологічних практик та благодійних проєктів», – прокоментував співзасновник та голова Ради директорів SoftServe Ярослав Любінець.

 

На ринку Мексики, Колумбії та Чилі працюють 500 тисяч ІТ-спеціалістів. Вихід на цей ринок дасть можливість SoftServe продовжити стрімкий ріст та збільшити глобальну присутність. У планах компанії – найняти 3 тисячі працівників в Латинській Америці до кінця 2025 року, станом на сьогодні в компанії відкрито вже пів сотні вакансій в регіоні. Також цього року, SoftServe планує розпочати співпрацю з низкою технічних університетів у Гвадалахарі, Боготі, Медельїні та Сантьяго.

 

 

Загалом, SoftServe на сьогодні налічує більше 12 тисяч працівників та 41 офіс у 12 країнах. Найбільш чисельні розробницькі центри компанії розташовані в Україні, проте, стрімко розвивається також присутність SoftServe у Польщі та Болгарії.

 

Для довідки.

 

SoftServe — найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. SoftServe є однією з найбільших компаній-розробників програмного забезпечення у Центральній та Східній Європі та входить до переліку найбільших сервісних ІТ-компаній України. Більше 12 тисяч співробітників працюють у 41 офісі, що розміщені від Сан-Франциско до Сингапуру. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США). Розробницькі центри компанії діють у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія) та Вроцлаві, Білостоку, Глівіце та Варшаві (Польща).

 

Компанія працює над понад 1000 активними проєктами для клієнтів у країнах Північної Америки, ЄС, та Азії. Клієнтами SoftServe є такі компанії як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та ін. SoftServe є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure та інших великих технологічних компаній.

 

Фото softserveinc.com, forbes.ua

14.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Несподіванка фальсифікує спогади
Несподіванка перемикає центр пам'яті на режим “оновлення”.
13.01.22 | | Наука
Крила для творчого лету
©Аделіна Єфіменко
Поетична метафора єднання зі Соколом окрилює. Це означає проблиск надії для персонажів, що були психічно понівеченими, та тепер можуть вирватися зі стану внутрішньої ізоляції і вперше відчути свободу, нехай лише на мить, але цією миттю вони насолоджуються.
11.01.22 | | Штука
Історія Європи (XIV)
Артуро Перес-Реверте
Александр Македонський був офігенний: якщо розглянути, що за такий короткий проміжок часу зробив той дітвак, щелепа відвисає.
11.01.22 | | Дискурси
Їм усміхнулися духи землі...
Дмитро ПОЛЮХОВИЧ
Новоолександрівський кромлех, свинцеві цидулки з Полонного та відкриття у Софійському соборі – археологи оприлюднюють сенсаційні підсумки минулорічного сезону. 
11.01.22 | | Україна
Зміна евзонів
Андрій ЛЮБКА
Не знаю, чи хотів би я жити в місті, куди щороку приїжджають мільйони туристів. Їх дуже легко зненавидіти, коли бачиш безперестанку.
11.01.22 | | Дискурси
Досягнення 2021 року за версією “Science”
Серед найважливіших відкриттів: розшифрований код білка, ядерний синтез і внутрішня структура Марсу.
10.01.22 | | Наука
Раптове закінчення свят
Юрко ТИМЧУК
Візит Борреля, заяви Блінкена, Расмуссена та Столтенберга, "елегантно" підкреслені кремлівським Рябковим. Огляд подій тижня в Україні
10.01.22 | | Україна
Думати своєю головою
Андрій Бондар
Ані слова про Єрмака і його Зеленського. Їм зараз добре, своє щастя вони точно знайшли. А ворог на кордоні – наші проблеми.
10.01.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.