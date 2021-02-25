Генпрокуратура Вірменії звинуватила Генштаб країни в неконституційних діях.

Йдеться про заяву Генштабу з вимогою демісії прем’єра і цілого уряду. До цих вимог долучилися вже високо рангові поліціянти.

 

 

Генеральна прокуратура Вірменії розцінила заяву Генштабу Збройних сил з вимогою відставки чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна як неконституційні дії, які будуть переслідуватися за законом. Відповідну заяву опубліковано в четвер, 25 лютого, на сайті відомства.

 

В документі зазначається, що ризики, які містяться в заяві Генерального штабу Збройних Сил РА, обговорення і коментарі до них на громадських і соціальних майданчиках створили передумови для внутрішньої громадської і політичної дестабілізації.

 

«Можливі розвитки, непрораховані рішення і кроки можуть привести до непередбачуваних, катастрофічних з точки зору безпеки нашої держави і народу наслідків – серйозних загроз для правопорядку й конституційного ладу», – застерегли у відомстві.

 

Генеральна прокуратура закликала залишатися «в рамках конституційних реґуляцій, уникати безвідповідальних кроків, утримуватися від будь-якої ініціативи, яка загрожує правопорядку в країні, неправомірних спроб залучення Збройних Сил у внутрішні процеси, вихід за рамка конституційних функцій, утриматися від будь-яких дій проти громадського порядку, не допускати заборонених законом діянь і керуватися здоровим глуздом та холоднокровністю».

 

«Ми закликаємо військовослужбовців, які здійснюють місію захисту безпеки Вірменії, а також всіх громадян проявити правову свідомість і законослухняність. Прокуратура Вірменії попереджає, що розв'язання будь-якого протиправного, антиконституційного процесу, залучення в нього, незалежно від того, ким він буде здійснений, наразяться на найсуворіші правові оцінки, будуть переслідуватися за всією силою і суворістю закону. Прокуратура стежитиме за збереженням правопорядку в країні, притягненням до кримінальної відповідальності авторів можливих злочинних проявів», – наголошується в заяві Генпрокуратури, яку цитує інформаційний портал Arminfo.

 

Нагадаємо, що напередодні Генеральний штаб Збройних сил Вірменії зажадав негайної відставки прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна і уряду. Це сталося після того, як Пашинян звільнив першого заступника начальника Генштабу Тирана Хачатряна.

 

У четвер, 25 лютого, в Єревані проходили багатотисячні мітинги як прихильників Нікола Пашиняна, так і його противників. До вимоги про відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна і його уряду долучилися вже й високорангові офіцери вірменські поліціянти. У заяві, підписаній трьома десятками офіцерів, зокрема, говориться: «Єдиним вирішенням ситуації, яка сформованої в країні, є відставка влади… Ми висловлюємо підтримку командному складу армії і долучаємося до заяви, продиктованої стурбованістю долею Батьківщини. Закликаємо співробітників поліції не підпорядковуватися незаконним вказівкам Нікола Пашиняна і не застосовувати силу проти народу».

25.02.2021

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