У Львові розпочали вакцинацію від коронавірусу.

 

Уночі у четвер, 25 лютого, на Львівщину надійшла перша партія вакцини від коронавірсу: 42 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield). Вакцинувати медичних працівників розпочали вже сьогодні: першою її отримала завідувачка 4-го відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

Заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко заявив, що Львівщина готова до проведення вакцинування.

 

«Загалом на Львівщину привезли понад 42 тисячі доз вакцини. Першими за рекомендаціями МОЗ вакцинуватимуть медиків мобільних груп, а також медиків ковідних лікарень. Медичні склади готові, температурний режим дотримується як на етапі транспортування, так і на етапі зберігання. Сформовані переліки медичних працівників, які йдуть на перші етапи. Найближчим часом очікуємо наступних поставок вакцини на Львівщину», – повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко.

 

Загалом у 24 лікарнях, які надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу на Львівщині, вакцинують понад 1500 медиків. Вакцинація є добровільною. Першими її отримають понад 80 медиків Львівської обласної інфекційної лікарні.

 

Фото www.facebook.com/maks.kozytskyy

 

Першими щепили завідувачку 4-го діагностичного відділення лікарні Тамілу Алексанян та директора Сергія Федоренка.

 

Фото www.facebook.com/maks.kozytskyy

 

«Я себе нормально почуваю. Дискомфорту не було. Укол був безболісним. Я багато років працюю в інфекційній лікарні і бачила багато хвороб, їхній перебіг і завершення, тому сумнівів, чи вакцинуватися від коронавірусної інфекції, у мене не було», – повідомила лікарка на брифінгу.

 

Фото https://galnet.fm

 

Проводить щеплення наразі одна мобільна бригада, медики якої пройшли сертифіковане навчання у Києві щодо роботи з вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Загалом для вакцинації на території Львівщини підготували 14 мобільних бригад з імунізації.

 

Нагадаємо, вакцину Covishield за ліцензією Oxford-AstraZeneca виробляють в Індії у місцевому Інституті сироватки крові під брендом Covishield. Її виготовляють з ослабленої версії аденовірусу шимпанзе. Загалом препарат має широкий спектр дії. Коли вакцину вводять пацієнтові, вона стимулює імунну систему до продукування антитіл для атаки на будь-яку коронавірусну інфекцію.

 

Виробник рекомендує робити подвійне щеплення з інтервалом 4-12 тижнів. Однією з переваг препарату називають те, що його можна безпечно зберігати за температури від +2 до +8 градусів.

 

25.02.2021

До теми

Поширити
Збруч
Утворення гір: пауза на мільярд років
2,5 мільярда років тому тектонічне підіймання зупинилося, а гори зменшилися.
25.02.21 | | Наука
Лоренс Ферлінґетті. In memoriam
Так світ є найкращою на світі місциною                                                         щоб “жити це життя”                                                         Так  але тоді                                                                 саме коли ви на середині                                                                   сміхаючись приходить                                                                       могильник                                                        
24.02.21 | | Штука
Помірна країна
Назарій Заноз
Цей край міг би стати «золотою серединою», натомість є вічною межею, прикордонням, сірою зоною, білою плямою, а значить – територією, ласою для всіх
23.02.21 | | Дискурси
Лев Ґец і його «Лемківщина»: 1945-1961
Ірина Гах
125 років від дня народження Лева Ґеца і 90 років від часу заснування у Сяноку Музею лемківської культури, що ним опікувався художник. Ці два ювілеї відзначаємо цьогоріч
23.02.21 | | Минуле
В очікуванні судді Лінча
Юрко ТИМЧУК
Через 163 роки після появи Шевченкового «Юродивого» в Україні шукають Лінча, бо Вашингтон на наших теренах не справиться. Огляд подій тижня в Україні.
22.02.21 | | Україна
Перших сто днів на Марсі
Місія "Perseverance" може стати одним з найзахопливіших епізодів у дослідженні Червоної планети. Ось що ровер робитиме протягом перших ста днів на її поверхні.
22.02.21 | | Наука
Про кольори друга
Галина Канарська
Він наче бавиться кольором і в кольорі уміє зауважити щось невловиме, характерне його моделі. Живописний світ Фірцака має темно-гранатовий присмак печалі, наче він знає щось набагато більше, ніж може сприйняти наше око.
22.02.21 | | Штука
Мати. Не іменник
Олександр Ірванець
У нас все складається не так, как у русских. Зовсім інакше у нас все складається. Ми свій автозак не штовхали. І не штовхаємо. І не штовхатимемо.
22.02.21 | | Дискурси

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.