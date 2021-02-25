У Львові розпочали вакцинацію від коронавірусу.

Уночі у четвер, 25 лютого, на Львівщину надійшла перша партія вакцини від коронавірсу: 42 200 доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield). Вакцинувати медичних працівників розпочали вже сьогодні: першою її отримала завідувачка 4-го відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян.

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Заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко заявив, що Львівщина готова до проведення вакцинування.

«Загалом на Львівщину привезли понад 42 тисячі доз вакцини. Першими за рекомендаціями МОЗ вакцинуватимуть медиків мобільних груп, а також медиків ковідних лікарень. Медичні склади готові, температурний режим дотримується як на етапі транспортування, так і на етапі зберігання. Сформовані переліки медичних працівників, які йдуть на перші етапи. Найближчим часом очікуємо наступних поставок вакцини на Львівщину», – повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Собко.

Загалом у 24 лікарнях, які надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу на Львівщині, вакцинують понад 1500 медиків. Вакцинація є добровільною. Першими її отримають понад 80 медиків Львівської обласної інфекційної лікарні.

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Першими щепили завідувачку 4-го діагностичного відділення лікарні Тамілу Алексанян та директора Сергія Федоренка.

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«Я себе нормально почуваю. Дискомфорту не було. Укол був безболісним. Я багато років працюю в інфекційній лікарні і бачила багато хвороб, їхній перебіг і завершення, тому сумнівів, чи вакцинуватися від коронавірусної інфекції, у мене не було», – повідомила лікарка на брифінгу.

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Проводить щеплення наразі одна мобільна бригада, медики якої пройшли сертифіковане навчання у Києві щодо роботи з вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Загалом для вакцинації на території Львівщини підготували 14 мобільних бригад з імунізації.

Нагадаємо, вакцину Covishield за ліцензією Oxford-AstraZeneca виробляють в Індії у місцевому Інституті сироватки крові під брендом Covishield. Її виготовляють з ослабленої версії аденовірусу шимпанзе. Загалом препарат має широкий спектр дії. Коли вакцину вводять пацієнтові, вона стимулює імунну систему до продукування антитіл для атаки на будь-яку коронавірусну інфекцію.

Виробник рекомендує робити подвійне щеплення з інтервалом 4-12 тижнів. Однією з переваг препарату називають те, що його можна безпечно зберігати за температури від +2 до +8 градусів.