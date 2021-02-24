Галицькі хроніки COVID-19: 24 лютого.

Станом на 09:00 24 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 178 092 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1061 новий випадок: 600 – на Івано-Франківщині (проведено 2015 ПЛР-тестів), 287 – на Львівщині (проведено 1287 ПЛР-тестів) та 174 – на Тернопіллі (проведено 1073 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині, двоє – на Тернопільщині та десятеро – в Івано-Франківській області.
Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,21%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 лютого (09:00): 40 997 випадків, 174 нових
м. Тернопіль – 67 осіб
Бережанський район – 9 осіб
Бучацький район – 1 особа
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 8 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 3 особи
Кременецький район – 11 осіб
Лановецький район – 1 особа
Підволочиський район – 2 особи
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 16 осіб
Чортківський район – 34 особи
Шумський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 лютого (09:00): 76 917 випадків, 287 нових
м. Львів – 146 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 лютого (09:00): 61 239 випадків, 600 нових
За даними Івано-Франківського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України:
м. Івано-Франківськ – 139 осіб
Долинський район – 10 осіб
Тисменицький район – 43 особи
Надвірнянський район – 20 осіб
Снятинський район – 17 осіб
Косівський район – 57 осіб
Калуський район – 87 осіб
Тлумацький район – 1 особа
Галицький район – 53 особи
Коломийський район – 122 особи
Рожнятівський район – 26 осіб
Рогатинський район – 5 осіб
Богородчанський район – 16 осіб
Городенківський район – 26 осіб
Верховинський район – 15 осіб
Сума випадків за цими даними 637 осіб, пізніще розподіл буде уточнено за даними РНБО
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
24.02.2021