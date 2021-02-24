Галицькі хроніки COVID-19: 24 лютого.

 

Станом на 09:00 24 лютого, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 178 092 хворих на сovid-19. За минулу добу – 1061 новий випадок: 600 – на Івано-Франківщині (проведено 2015 ПЛР-тестів), 287 – на Львівщині (проведено 1287 ПЛР-тестів) та 174 – на Тернопіллі (проведено 1073 ПЛР-тести).

 

 

За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині, двоє – на Тернопільщині та десятеро – в Івано-Франківській області.

Летальність ускладнень коронавірусної інфекції серед галичан становить 2,21%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 лютого (09:00): 40 997 випадків, 174 нових

 

м. Тернопіль – 67 осіб

Бережанський район – 9 осіб

Бучацький район – 1 особа

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 8 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 11 осіб

Лановецький район – 1 особа

Підволочиський район – 2 особи

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 16 осіб

Чортківський район – 34 особи

Шумський район – 9 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 лютого (09:00): 76 917 випадків, 287 нових

м. Львів – 146 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 лютого (09:00): 61 239 випадків, 600 нових

За даними Івано-Франківського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України:

м. Івано-Франківськ – 139 осіб

Долинський район – 10 осіб

Тисменицький район – 43 особи

Надвірнянський район – 20 осіб

Снятинський район – 17 осіб

Косівський район – 57 осіб

Калуський район – 87 осіб

Тлумацький район – 1 особа

Галицький район – 53 особи

Коломийський район – 122 особи

Рожнятівський район – 26 осіб

Рогатинський район – 5 осіб

Богородчанський район – 16 осіб

Городенківський район – 26 осіб

Верховинський район – 15 осіб

Сума випадків за цими даними 637 осіб, пізніще розподіл буде уточнено за даними РНБО 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 лютого, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

24.02.2021

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