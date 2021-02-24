У Харкові депутата "ОПЗЖ" скинули з трибуни після заяв про "переворот" російською.

Під час Харківської міської ради депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Андрія Лесика зігнали з трибуни після того, як він відмовився виступати українською мовою і назвав Майдан "переворотом"..

Про це повідомляє "Укрінформ".

Коли Лесик розпочав говорити з трибуни сесії російською мовою, деякі депутати, а також представники громадськості почали висловлювати обурення та вимагати, щоб депутат, згідно зі законом, виступав українською мовою. Після того, як той відмовився і назвав події Євромайдану "збройним державним переворотом", низка депутатів і активістів зігнала Лесика з трибуни.

Під час конфлікту головуючий на сесії секретар Харківської міської ради Ігор Терехов спробував заспокоїти присутніх, але представники громадськості почали скандувати на адресу Лесика: "Чемодан – вокзал – Росія".

Тоді Терехов позбавив Лесика слова та запропонував йому всістися на місце: "Ви зараз провокуєте залу. Ми з вами домовлялися, що в сесійній залі не буде ніякої політики, ми всі працюємо на Харків".

Під будівлею Харківської міської ради теж відбувся конфлікт за участі "ОПЗЖ" – із прибічниками проросійської партії побилися представники "Національного корпусу".

"Прихильники ОПЗЖ, включаючи голову міського осередку партії Андрія Лесика, почали розповідати, що в країні йде громадянський конфлікт, та про увічнення Жукова. Тому патріотично налаштовані харків'яни дали їм відсіч", – розповів лідер харківського осередку "Національний корус" Костянтин Немічев.

З його слів, Андрій Лесик із прибічниками втекли.