П’ять замків Тернопілля пропонують долучити до програми «Велика реставрація».

 

П’ять замків та два храми на Тернопільщині пропонують відновити у межах державної програми «Велика реставрація» у 2021 році. Народні депутати міжфракційної групи «Тернопільщина» скерували відповідне звернення до міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, повідомив нардеп Іван Чайківський.

 

 

Чортківський замок

 

Під час засідання міжфракційної групи народна депутатка Євгенія Кравченко запропонувала подати на програму «Велика реставрація» Чортківський та Збаразький замки, а також Вишнівецький палац.

 

«Експертна рада відбере 150 пам’яток культурної спадщини в усіх регіонах країни, і їх відновлюватимуть за рахунок бюджетних коштів. Згадані замки є частиною національного заповідника «Замки Тернопілля» і мають всі шанси потрапити до програми «Велика реставрація». А для відновлення Чортківського замку, за сприяння ОТГ, вже готується проєктна документація», – повідомила вона.

 

Після обговорення депутати вирішили загалом запропонувати на «велику реставрацію» у 2021 році: Чортківський замок, Вишнівецький палац, Збаразький замок, замок Синявських в Бережанах, Кременецький замок та костел Пресвятої Трійці у Підгайцях.

 

Вишнівецький палац

 

«Разом із колегами з Міжфракційної депутатської групи «Тернопільщина» ми підготували звернення до міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, щоби 6 історичних пам’яток у нашій області внесли в програму «Велика реставрація», – повідомив народний депутат Іван Чайківський.

 

Під час робочого візиту на Тернопільщину у жовтні 2020 року міністр культури Олександр Ткаченко відвідував об’єкти національної спадщини, які пропонують долучити до програми реставрації: Теребовлянський, Чортківський та Збаразький замки, а також катедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі.

 

Збаразький замок

 

За інформацією голови Тернопільської ОДА Володимира Труша, проєкт реконструкції катедрального собору передбачає повернення його до вигляду початку ХХ століття. Зокрема, йдеться про відновлення купола із влаштуванням оглядового майданчика. За його словами, кошторисна документація перебуває на стадії експертизи, яка скоро завершиться.

 

24.02.2021

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