Старовинний собор на Тернопільщині вилучать з користування УПЦ МП.

На Тернопільщині планують вилучити Свято-Миколаївський собор міста Кременець із користування УПЦ МП. Договір про безоплатне користування релігійною громадою нерухомими майном, що є державною власністю, закінчився 12 лютого цього року. Відповідні документи розміщені на сайті Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.
Згідно з даними офіційного сайту Кременецько-Почаївського ДІАЗу, громада УПЦ МП використовувала приміщення собору на безоплатній основі. За цей час споруду по-варварськи перебудовували.
Про те, що в них хочуть "відібрати" храм, раніше зазначали на медіаресурсах УПЦ МП.
"Кременецько-Почаївський державний історико-культурний заповідник" повідомив настоятелю Свято-Миколаївської громади міста Кременець Тернопільської області про відмову продовжувати договір про використання Свято-Миколаївського собору, що є пам’яткою архітектури державного значення. У постанові також зазначено вимогу покинути приміщення собору та комплексу приміщень до 13 лютого 2023 року.
ДЛЯ ДОВІДКИ:
Миколаївський собор (францисканський монастир) і чернечий корпус є ансамблем колишнього монастиря з костелом і дзвіницею, спорудження яких у Кременці тривало протягом 17–18 століть.
У 1606 році тут поселилися католицькі ченці францисканського ордену. Після польського повстання 1830–1831 рр. за розпорядженням російського царя Миколи І францисканський монастир закрили. Влітку 1832 року царський уряд передав Російській православній церкві старовинні споруди закритого ним францисканського монастиря, і в грудні 1832 року колишній монастирський костел освятили в Миколаївський собор, яким зараз користується УПЦ (МП).
13.02.2023