Старовинний собор на Тернопільщині вилучать з користування УПЦ МП.

На Тернопільщині планують вилучити Свято-Миколаївський собор міста Кременець із користування УПЦ МП. Договір про безоплатне користування релігійною громадою нерухомими майном, що є державною власністю, закінчився 12 лютого цього року. Відповідні документи розміщені на сайті Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

Згідно з даними офіційного сайту Кременецько-Почаївського ДІАЗу, громада УПЦ МП використовувала приміщення собору на безоплатній основі. За цей час споруду по-варварськи перебудовували.

Про те, що в них хочуть "відібрати" храм, раніше зазначали на медіаресурсах УПЦ МП.

"Кременецько-Почаївський державний історико-культурний заповідник" повідомив настоятелю Свято-Миколаївської громади міста Кременець Тернопільської області про відмову продовжувати договір про використання Свято-Миколаївського собору, що є пам’яткою архітектури державного значення. У постанові також зазначено вимогу покинути приміщення собору та комплексу приміщень до 13 лютого 2023 року.