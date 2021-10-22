У будинок заступника керівника ОП Жовкви кинули "коктейль Молотова".

У Києві затримали чоловіка, який кинув в будинок заступника керівника ОПУ коктейль Молотова.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Сьогодні близько 4:00 в Дарницькому районі Києва затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинку заступника голови Офісу Президента, відповідального за напрямок європейської інтеграції.

За даними джерел "Української правди", йдеться про будинок заступника глави ОП Ігоря Жовкви.

Встановлено, що зловмисник – 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання, родом із селища Косарі, Кам’янського району Черкаської області.

З його слів, на одному з сайтів оголошень про роботу він знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи. Адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер Telegram. Йому обіцяли заплатили 4 тисячі доларів після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника не відомі.

Наразі оперативники працюють над встановленням особи замовника злочину. Правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри.

Нагадаємо, 22 вересня під Києвом обстріляли автомобіль першого помічника Президента України Сергія Шефіра.